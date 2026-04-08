傳民眾黨本週暫不開除李貞秀 周軒質疑「被交代鄭麗文訪中不能動手」

民眾黨不分區立委李貞秀7日一人上演獨角戲，對著空著的備詢台念完質詢稿。（記者劉信德攝）

民眾黨不分區立委李貞秀爭議不斷，除了雙重國籍仍存疑義，她日前在直播上放話也引發黨內不滿，儘管李貞秀已遭檢舉送中評會，原定9日開會討論懲處，但傳出中評會已延期到13日舉行。對此政治工作者周軒表示，4天前他就曾預言民眾黨不太可能在本週開除李貞秀，「我看民眾黨是被交代不能在鄭麗文還在中國的時候動手吧？」

民眾黨中評會原定9日就會針對李貞秀的案子進行討論，李貞秀7日受訪被問到可能被開鍘一事時表示，尊重中評會的獨立判決，個人事務她不方便多講。不過7日傳出中評會將改期，延至13日舉行，李貞秀可以暫時鬆一口氣，保住立委身分直到下週開會。

請繼續往下閱讀...

周軒7日晚間在臉書指出，4天前他就曾發布貼文預言民眾黨不太可能在本週開除李貞秀。

周軒引述媒體報導稱，中評會主委李偉華透露，是因為有委員出國的關係才會延期，但另一方面李偉華也坦言，站在中評會立場，很難因為李貞秀講錯話就構成開除的理由。

李偉華還舉黃珊珊為例，當初政治獻金案爆發，黃也只是被停權3年。李偉華說，如果李貞秀因為一句話就被開除黨籍，難以說服外界相信民眾黨是有制度的政黨。

對此周軒抨擊，「笑死人了，遇到柯文哲不是馬上就可以改規定？遇到李貞秀就「委員出國」？」他也質疑，「我看民眾黨是被交代不能在鄭麗文還在中國的時候動手吧？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法