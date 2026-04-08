徐春鶯精準提及柯文哲案時機點 張育萌喊話黃國昌「要裝睡到何時」

張育萌表示，徐春鶯的「閒聊」讓人毛骨悚然，他也質疑民眾黨主席黃國昌「打算裝睡到什麼時候？」（資料照）

曾任民眾黨前新住民委員會主委的中配徐春鶯，涉反滲透法、詐貸、銀行法等罪遭起訴，新北地院昨日（7日）首度開庭，法官出示她與統促會副主任孫憲的對話紀錄，但徐辯稱她和孫憲「只是閒聊」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，徐春鶯的「閒聊」讓人毛骨悚然，他也質疑民眾黨主席黃國昌「打算裝睡到什麼時候？」

張育萌7日晚間在臉書發文指出，徐春鶯案開庭，法官當庭勘驗她的對話紀錄，內容令人頭皮發麻，當「京華城案」爆發後，徐春鶯直接跟孫憲回報案情進度，在應曉薇2024年8月試圖出境卻遭檢方拘提時，徐春鶯就向孫憲回報「柯文哲可能很快會被收押」、「應曉薇可能是破口」，過沒幾天柯文哲就被搜索。同年9月5日柯被羈押時，徐春鶯又向孫憲透露「我們的消息是黃國昌代理主席」。

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張育萌提到，在柯文哲被押之後，孫憲傳訊息要徐「來大陸避一避」還主動問起「李貞秀接班應該沒問題了吧？」徐預判：「我認為李貞秀要接立委之前，民進黨一定會再炸一波。」但徐春鶯在法庭上不承認她「接受孫憲指示工作」，辯稱這些對話都「只是閒聊」，偶爾會「討論時事」。張育萌質疑：「你相信嗎？如果只是閒聊，為什麼孫憲會提醒說要注意『防範監聽』？法官也問了這個問題，徐春鶯則說她當時沒多想。」

張育萌表示，孫憲用「法律顧問」的身分偷偷入境台灣好幾次，但孫來台後完全脫離預定行程表，幾乎沒在「商務交流」，都在全台跑透透做統戰，還曾跟徐春鶯一起出席餐會。徐春鶯出庭還幫孫憲背書「他不是共產黨」，還說自己跟孫憲認識8年，之前孫憲來台灣，就是單純的「商務交流」，而徐春鶯的羅姓好友也出庭，直接坦承孫憲來台灣時，用「假行程」安排，涉嫌業務登載不實。

張育萌指出，徐春鶯傳出要被列民眾黨不分區後，引起社會反彈，當時民眾黨內想換人，徐春鶯也跟中共的兩岸婚姻主任楊文濤討論，徐春鶯直言「人選最好是二代」，楊文濤回說「你推我頂」，當時討論的「二代人選」，就包括徐春鶯的親女兒。

張育萌點出疑點，強調徐春鶯在柯文哲案，竟然可以精準知道「應曉薇是破口」、「柯文哲準備被押」，徐春鶯的「閒聊」也讓人毛骨悚然，她持續接收指令，建立台灣政治的「即時回報系統」，這樣的人竟然差點被送進國會。

張育萌強調：「一路放行、毫無把關，甚至在風頭上用力護航的，就是現在一聲不吭的柯文哲。整個黨幾乎被統戰高層滲透。請問正義凜然的黃國昌，打算裝睡到什麼時候？」

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