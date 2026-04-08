台北市議會4/8開議 政黨攻防焦點一次看

台北市議會今天開議，圖為議場。（資料照）

台北市議會今（8）日開議，多位藍綠議員受訪皆表示，今年是選舉年，九合一選舉相關絕對是新會期的必考題，尤其中央總預算案已222天未審，影響地方補助案，但市長蔣萬安在議會審完今年預算後，接連開出營養午餐免費、育兒減工時等福利政策，引發外界質疑預算來源、違背財政紀律，凸顯藍委在立法院不審預算，藍營市長卻在首都狂開政見支票的詭異現象。

國民黨籍市議員秦慧珠認為，今年是選舉年，也是爭取連任的蔣萬安第一任最後一年，所有市政議題一定會跟選舉話題「糾纏在一起」，首先京華城案一審判決出爐，柯市府任內多名官員獲判有期徒刑，以及20％容積獎勵如何處置、避免重蹈覆轍。其次綠營可能會質疑，蔣萬安在年度預算審完後、休會期間，開出營養午餐免餐、育兒減工時等多項未在原先通過預算內的政見支票，若今年就要實施，錢從哪來？這些都會產生攻防。

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國民黨籍市議員張斯綱指出，由於民進黨在台北市的主帥人選尚未出爐，能夠發揮的面向相對較少，不過民進黨可能會從中央議題帶到地方，主打行政院將中央總預算案送到立法院已逾200天，尚未排審延宕將影響地方補助等角度切入。

藍委不審預算，藍營市長卻同步在大撒幣。民進黨籍市議員許淑華指出，蔣萬安多項婦幼政策都是自己先喊，但預算在哪不知，政策應先經過研議、審查才推出，而非在執行細節規劃不足的情況下，動不動就拋出政策，進而追加預算，不負責任且違反財政紀律，質疑他在選舉年大撒幣，是為稀釋掉任內爆出剴剴案、培諾米達幼兒園性侵事件，對他形象的傷害，並替接下來會被攻擊的點預先準備。

張斯綱則緩頰，蔣萬安是在逐步累積完善婦幼政策，以育兒減工時為例，蔣日前赴企業訪視，並獲業者支持，代表業者也認同友善職場文化推動重要性，帶動企業跟進風氣，不只是一小時多少錢的問題，而是提升職場對育兒家長的友善程度，應朝這個方向去思考。

民進黨籍市議員何孟樺說，藍白兩黨自2024年總統大選失利後，推動國會擴權，配合地方包圍中央，一面讓台灣人選出的總統與行政團隊無法順利施政，一面利用地方執政財源與媒體優勢，營造對比落差，直接將政黨利益置於國家利益之上，政策背後的財政紀律問題，普遍不受到關注，過去蔡政府8年讓台灣地方財政擺脫希臘化危機的努力，恐怕也將隨之付之一炬。

除了上述重點，藍綠議員皆提到，還會討論北士科交通及供電問題、大型公共工程延宕、老舊建物都市更新、爭取台北市立聯合醫院在松山設置院區，以及砸錢舉辦文化活動如潮台北、白晝之夜、時裝週等，效益不彰卻無退場機制。

民進黨籍市議員洪婉臻也提及，持續監督市府推動老舊市場改建與轉型，要求盡速提出具體方案協助攤商，不能只是空談轉型。另強調，目前台北市在育兒政策部分補助機制有待加強，持續監督市府提出精進計劃，不要讓福利變成「看得到領不到」，同時確保資源能真正幫到需要的民眾。

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