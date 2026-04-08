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    首頁 > 政治

    黃國昌否認旁聽柯P案都在打瞌睡 但陳佩琪「認證」他真的睡死了！

    2026/04/08 00:43 即時新聞／綜合報導
    黃國昌和陳佩琪。（資料照）

    黃國昌和陳佩琪。（資料照）

    台北地院日前公開播送京華城等案的法庭影像紀錄，過去總是聲稱有去旁聽柯文哲案的人，就會知道檢察官有多荒謬的黃國昌，被抓包其實都在打瞌睡，遭網友大肆嘲諷。雖然黃國昌否認，但柯文哲妻子陳佩琪的最新貼文「證實」了黃國昌真的在法庭上睡死了！

    北院16段京華城案庭審公播影片曝光後，除了檢辯雙方攻防，旁聽席狂「盹龜」的黃國昌也成為一大亮點。事後黃國昌受訪時被問到這件事，宣稱都是網友在「掐頭去尾」，他是因為聽到檢調提出如此沉痛的控訴，才選擇閉上眼睛不看。

    而近期頻繁透過臉書發文替丈夫喊冤、痛罵司法迫害、情勒社會大眾的陳佩琪，7日又發了一篇長文談先生的案子，其中一段寫：「去年3月底先生開始出庭， 我都會去法庭旁聽，其實不是聽法律法條或聽什麼事實的，那些事實都發生很久了，真相都寫在白紙黑字上，若是以會議面貌呈現的，這些會議也都完全公開上網、過程都是現場立即LIVE直播，根本沒什麼秘密可言，法庭攻防這個， 實在有夠奇怪的，還拿說要『詰問證人』，把一干人等關押將近一年，難怪有法律專業的國昌主席聽了會睡著……」

    特別注意的這段文字的網紅「四叉貓」劉宇笑稱，「陳佩琪認證！黃國昌真的在旁聽席睡著」。網友也紛紛表示，「國蔥也算厲害了 在裡面睡成那樣出來面對洨草還可以泉出一片天」、「他們真的是沒人能幫忙了欸，居然淪落到連進去睡覺的都要幫他圓場」、「睡就睡還要幫忙找理由喔？啊人家黃國昌說他沒有睡只是眼睛閉上啊！PG怎麼幫國昌認證了？」、「感謝第三壺鈴的認證」、「在偷臭黃國昌？」、「為啥睡個覺都有人能把他解釋」。

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