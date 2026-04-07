鄭麗文「川習會」前訪中 彭博：為北京提供籌碼

彭博報導，國民黨主席鄭麗文7日訪問中國，可能會形塑圍繞台灣國防需求的論述，同時在中國國家主席習近平與美國總統川普舉行高峰會前，為北京提供籌碼。（法新社）

國民黨主席鄭麗文7日抵達上海後轉往南京，預期她將與中國國家主席習近平會面，國際媒體給予普遍關注。彭博更以「阻擋台灣增列400億美元國防預算的在野黨領袖」稱呼鄭麗文，稱她這趟行程可能會形塑圍繞台灣國防需求的論述，同時在習近平與美國總統川普舉行峰會前，為北京提供籌碼。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，鄭麗文訪中正值伊朗戰爭重塑台灣安全的辯論之際，華府與北京對台灣施加的壓力與日俱增，台灣應該更依賴美國來保障其安全，還是試圖透過與中國交涉來降低緊張局勢的辯論，變得更為激烈。在北京公開向鄭麗文發出邀請的同一天，一個由美國跨黨派參議員組成的代表團抵達台北，敦促立法院通過賴清德總統提出的400億美元國防計畫，以呼應川普政府「以實力謀和平」的宗旨。

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台灣大學政治學系教授南樂（Lev Nachman）指出，美國參議員訪台與鄭麗文訪中形成對比，確實展現民進黨與國民黨如何推銷他們的觀點。對執政的民進黨而言，安全來自於加強與美國的關係，並投資提升嚇阻力；而對國民黨來說，其論點則是降低與中國的緊張局勢，減少嚇阻力面臨考驗的風險。雙方均未倡議與美中兩大強權決裂，分歧點在於美台關係還是兩岸關係，應該享有更高的優先順序。

中國軍機與船艦幾乎每天在台灣周邊出沒，持續施壓並測試其反應。台灣官員也指出，中國試圖塑造輿論，散布假訊息並擴大政治分歧。與此同時，北京拒絕與民進黨交涉，因為民進黨拒絕中國對台灣的主權主張，不願為「九二共識」背書，因此最高層級的直接溝通已被切斷。

國民黨則採取不同立場，接受將九二共識做為對話的基礎，因此其領袖仍能與中國官員會面。對北京而言，這種區別對待使中國能夠在孤立民選政府的同時，維持對台灣政治的影響力。然而，CNN指出，對許多人、尤其是年輕的台灣人來說，北京的承諾幾乎沒有可信度，尤其是在對曾被承諾享有高度自治的香港進行鎮壓之後。近年來，對身為台灣人而非中國人的認同感，已變得更加強烈。

對中國而言，將台灣納入其統治將突破「第一島鏈」並擴大其軍事影響力。對美國及其盟友來說，不讓台灣落入北京手中，是維持亞太地區當前權力平衡的核心。台灣的民意反映這種緊張局勢，對與中國統一的支持率依然很低，大多數台灣人傾向維持現狀並避免衝突。

英國廣播公司（BBC）引述分析家說法指出，儘管國民黨傳統上與中國維持熱絡關係，但鄭麗文急於訪中的態度，與其前任在處理兩岸關係上，較為謹慎的作法形成對比。

澳洲國立大學台灣研究中心政治學家宋文笛（Wen-ti Sung）認為，北京希望透過與台灣在野黨領袖親切會面，削弱美台國防合作的論點，這將使中國能夠在川普來訪期間，專注於與美國達成經貿協議，而非處理兩岸議題。

新加坡國立大學政治學家莊嘉穎（Chong Ja-Ian）指出，在台灣內部，鄭麗文迎合北京的立場已被證明不受歡迎，許多人將鄭麗文視為見風轉舵的政治人物、毫無原則的機會主義者，只是一個將自身地位看得比任何事情都重要的政客，「這就是為什麼民調顯示，對她幾乎沒有信心的原因。」

莊嘉穎還說：「這也意味著她願意進行政治交易。這對誰有利、又有多大益處，則是更大的問題。」台大教授南樂也認為，關鍵的觀察點將是，在一場受到北京嚴密控制的訪問中，鄭麗文能保留多少自主性。

不過，無論誰來代表台灣發言，中央研究院助研究員顏維婷表示，美中競爭正日益迫使台灣人選邊站，「你只能傾向美國或傾向中國」，「再也沒有模糊的空間了。」

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