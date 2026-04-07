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    首頁 > 政治

    鄭麗文訪中 張榮恭：不能讓執政者帶人民往火坑衝

    2026/04/07 22:45 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨主席鄭麗文（左）今在中央黨部召開「2026和平之旅」中外記者會，由副主席張榮恭（右）開場說明。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席鄭麗文（左）今在中央黨部召開「2026和平之旅」中外記者會，由副主席張榮恭（右）開場說明。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席鄭麗文展開為期6天的「2026和平之旅」，並會見中共中央總書記習近平。曾參與前國民黨主席連戰2005年破冰之旅的國民黨副主席張榮恭今表示，鄭麗文的思考，是不能讓執政者抱著神主牌帶著人民往火坑裡衝，在野黨要給台灣人民提供不同的選擇。

    張榮恭說，鄭麗文以和平為出發點、目的地，但到達和平的目的地需要時間累積善意、進行良性互動，當中還要面臨很多艱辛，包括不同意見者的扭曲、汙衊。國民黨、鄭麗文的思考是，不能讓執政者抱著神主牌，帶著人民往火坑裡衝，作為在野黨，能做的是給台灣人民提供不同的選擇，兩岸和解還是衝突、和平還是戰爭？

    張榮恭說，這次訪問的時間，是兩黨選擇了適當的時機，如果川習會仍是在3月31日，那鄭麗文的行程就會在美國總統川普之後，川普宣佈延後後就在之前，「這表示兩岸共同追求緩解台海局勢和中美之間的互動，沒有必然的連動關係，是基於台灣自己如何來推動兩岸和平」。如果台灣不能夠和大陸共同坐在餐桌上來決定菜單，就像前總統馬英九時期兩岸可以簽署23項協議一樣，台灣就會變成別人上了餐桌之後的菜單。

    張榮恭說，從2005年到2016年，國民黨的主席、榮譽主席訪問大陸都是例行互動，但整整十年，黨主席沒有再訪問過大陸，這十年台海局勢變成國際所公認的兵凶戰危。國民黨2024年大選，國民黨候選人訴求戰爭與和平，但到2028年，這個訴求如何證明在這四年，國民黨有行動讓人民能夠看得到？這就是鄭麗文思考的動機。「兩岸政黨能夠坐下來共議和平，本身就是歷史的大事」。

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