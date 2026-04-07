超尷尬！王惠美拿計畫書爭取場館預算 李洋未收回答「這6字」

運動部長李洋出席和美全民館啟用典禮，彰化縣長王惠美拿出牛皮紙袋爭取經費。（記者劉曉欣攝）

超尷尬！彰化縣和美全民運動館今天（7日）舉行啟用典禮，運動部長李洋也到場參加，彰化縣長王惠美見機不可失，馬上拿出一包牛皮紙袋要給李洋，強調裡頭有彰化縣還需要建設的4座全民館計畫書費，但李洋簡短回答「預算沒有通過」並未收下，王惠美只好默默把牛皮紙袋再交給縣府人員。

李洋今天會出席和美全民館啟用，原因就是全民館耗資3.68億元，其中有1億元來自運動部的前身，也就是教育部體育署的補助，其餘2億6800萬元，則是縣府自籌。

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李洋在致詞時指出，未來運動部將會持續和地方政府進行合作，打造安全便利的運動設施，讓全民養成規律運動的好習慣。

王惠美爭取中央預算向來都非常積極，只要遇到中央部會首長，都會拿出準備好的計畫書來爭取經費，今天見到李洋到場，當她陪同李洋要入館參觀時，馬上就拿出牛皮紙袋，袋內裝著厚厚的計畫書。

王惠美向李洋表示，彰化縣已蓋彰北、彰南運動中心，以及和美全民館，鹿港預計今年底完工，二林館即將動工，包括二林在內，還有溪湖、田中、北斗等地的全民館都納入規劃範圍。因此，彰化縣還需要4座全民館的經費，希望中央能夠幫忙。

不過，李洋看了一下牛皮紙袋，隨即回答「預算沒有通過」，王惠美只好不再多說什麼，再把牛皮紙袋交給旁邊縣府人員，由於旁邊還有立委陳素月、陳秀寳，及地方首長與多位縣議員，全場頓時鴉雀無聲，隨即由導覽人員介紹場館，來遮掩剛剛的無比尷尬。

運動部長李洋出席彰化和美全民館啟用典禮，與彰化縣長王惠美、立委陳素月等人參觀館內設施。（民眾提供）

運動部長李洋出席彰化和美全民館啟用典禮，強調未來運動部將會持續和地方政府進行合作，讓民眾養成運動的好習慣。（民眾提供）

運動部長李洋出席彰化和美全民館啟用典禮，並與彰化縣長王惠美、立委陳素月等人參觀館內設施。（民眾提供）

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