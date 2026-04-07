警用防彈背心硬如「龜殼」？ 高市警局長趙瑞華：安全係數首考量

高雄市議員黃文益質詢，擔心警新式防彈背心太硬不合身。（警方提供）

警察防彈背心被戲稱硬如「龜殼」、「本壘板」，頗具壓迫感，不少警察也感覺尺寸恐不合基層需求，民進黨高雄市議員黃文益等人，今天紛紛在警消衛環部門業務提出質詢，希望反映至警政署改善。

黃文益針對「員警執勤裝備安全」問題，引用社群資料揭發訊息質詢，質疑警政署新發配防彈背心硬如「龜殼」，尺寸也不合基層員警需求等問題，要求市警局必須向上反映。

請繼續往下閱讀...

黃文益引用網路訊息，指甚至傳出防彈衣要先手動預彎，才能穿的怪象，認為這是非常嚴重的問題，要求市警局不能以尺寸不合為藉口，應該向上反映。

他強烈要求局長如實向警政署反映基層心聲，裝備應兼顧安全與舒適，若不適用應研議重新採購或改良。

他指出經以往多次質詢爭取，高雄市是第一個落實防彈背心「隨人移轉」的縣市，表示肯定，但警政署今年3月配發的新式背心式防彈衣，基層員警反映材質偏硬、壓迫感強，且小尺碼尺寸嚴重不足，導致許多員警被迫穿著不合身的尺寸，嚴重影響行動靈活度與拔槍流暢度。

警察局長趙瑞華表示，防彈背心的材質挑選，仍以安全係數是首要考量，警政署新配發的防彈背心是鋼質背心，防彈效果較佳，就尺寸問題，新型防彈背心則有伸縮鈕扣的S腰帶可以調整，防彈背心的功效問題，是他上任警察局長以來，最關心、重視的事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法