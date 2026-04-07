侯友宜啟動輔選行程 拉抬李四川「會做事、做實事」

國民黨新北市長參選人李四川（中）今晚（7日）出席「新北市義消總隊防宣大隊顧問團聯誼暨大中分隊表揚」活動。（讀者提供）

年底九合一選戰升溫，新北市長侯友宜啟動輔選行程，今天（7日）晚間出席「新北市義消總隊防宣大隊顧問團聯誼暨大中分隊表揚」活動，與國民黨新北市長參選人李四川同台，他肯定李四川是全方位的人才，「會做事、做實事」，呼籲鄉親好友給予支持。

侯友宜到場後與李四川握手寒暄，入席時並肩而坐，2人不時交頭接耳，交換對市政議題的看法。

請繼續往下閱讀...

侯友宜在台上致詞表示，李四川認真打拚，從基層一直拚到老，曾擔任副市長，大家都很清楚李的為人，不用他多做介紹。

侯友宜稱讚，李四川是全方位會做事的人，拿鐵鎚只是象徵「做實事、會做事」，最重要的是腳踏實地，和他一樣都是從基層歷練上來，會做實事、也會疼惜防宣大隊的兄弟姊妹，保護新北市的安全，好好為這塊土地奉獻。

侯友宜對台上主持人說，「你叫他川伯我沒意見，他比我年輕，我不能叫他川伯」，他也喊話在場的新北市議長蔣根煌，「你不能叫他川伯，他差你沒幾歲，都被你叫老了，川伯是年輕人叫的」。他強調，李四川是大家的兄弟姊妹、好朋友，希望新北市的未來更好，他的任期剩下260多天，後續也要加油、努力，讓新北更安全、安定、安心。

新北市長侯友宜與國民黨新北市長參選人李四川參加同場活動，並握手寒暄。（讀者提供）

新北市長侯友宜（中）與國民黨新北市長參選人李四川（右）並肩而坐，兩人不時交頭接耳。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法