言論自由日內政部辦跨界座談 守護數位浪潮下台灣民主價值

內政部今日舉辦115年言論自由日紀念講座活動。（內政部提供）

走過噤聲的威權年代，台灣正迎向演算法與AI重新定義的數位發聲時代。內政部今日舉辦115年言論自由日紀念講座活動，以「從噤聲的喉嚨到被演算的眼球」為主題，透過影像放映與跨界對談，和民眾一起回顧台灣從威權審查走入數位演算時代的演進歷程。

內政部長劉世芳出席致詞時強調，言論自由是台灣民主社會的重要基石。從過去威權時期言論受限，到今日多元開放的社會，都是一代代共同努力累積而來。隨著數位時代來臨，資訊傳播跨越國界，言論自由同時面臨鼓吹戰爭、假訊息等新型態挑戰。

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她指出，如何在民主體制下透過法治妥善保障言論自由，是當前的重要課題；因此會持續傾聽各界意見，結合法律與文化力量，深化言論自由核心價值，並提升台灣在國際社會中的影響力。

內政部說明，本次活動由《法律白話文運動》社群總監劉珞亦擔綱主持，邀請導演陳文彬、影評人翁煌德、影音創作者「南爸講」及《SAVOIR 影樂書年代誌》總編輯張茵惠共同與談。針對影像傳播如何從「國家決定」演變至「演算法決定」展開深度對話，創作者們也各自分享在數位平台生態下，內容如何被過濾、推播，並探討在演算法的框架中維持獨立思考的方法。

此外，今天也特別邀請鄭南榕基金會鄭竹梅董事長，與現場聽眾深入討論演算法對於言論自由的新挑戰，以及思考數位時代該如何守護真相，期盼透過跨世代、跨領域的對話，展現台灣公民社會對言論自由議題的高度關注與獨立思考能力。

內政部表示，每年的言論自由日不僅是紀念過去爭取自由的艱辛，更是為了因應當代言論潮流，不被數位洪流所淹沒，政府將持續推廣民主價值，期盼透過多元活動讓年輕世代瞭解前人的努力，以確保台灣的言論自由在數位AI浪潮中依然屹立不搖。

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