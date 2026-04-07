為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    言論自由日內政部辦跨界座談 守護數位浪潮下台灣民主價值

    2026/04/07 20:33 記者林哲遠／台北報導
    內政部今日舉辦115年言論自由日紀念講座活動。（內政部提供）

    內政部今日舉辦115年言論自由日紀念講座活動。（內政部提供）

    走過噤聲的威權年代，台灣正迎向演算法與AI重新定義的數位發聲時代。內政部今日舉辦115年言論自由日紀念講座活動，以「從噤聲的喉嚨到被演算的眼球」為主題，透過影像放映與跨界對談，和民眾一起回顧台灣從威權審查走入數位演算時代的演進歷程。

    內政部長劉世芳出席致詞時強調，言論自由是台灣民主社會的重要基石。從過去威權時期言論受限，到今日多元開放的社會，都是一代代共同努力累積而來。隨著數位時代來臨，資訊傳播跨越國界，言論自由同時面臨鼓吹戰爭、假訊息等新型態挑戰。

    她指出，如何在民主體制下透過法治妥善保障言論自由，是當前的重要課題；因此會持續傾聽各界意見，結合法律與文化力量，深化言論自由核心價值，並提升台灣在國際社會中的影響力。

    內政部說明，本次活動由《法律白話文運動》社群總監劉珞亦擔綱主持，邀請導演陳文彬、影評人翁煌德、影音創作者「南爸講」及《SAVOIR 影樂書年代誌》總編輯張茵惠共同與談。針對影像傳播如何從「國家決定」演變至「演算法決定」展開深度對話，創作者們也各自分享在數位平台生態下，內容如何被過濾、推播，並探討在演算法的框架中維持獨立思考的方法。

    此外，今天也特別邀請鄭南榕基金會鄭竹梅董事長，與現場聽眾深入討論演算法對於言論自由的新挑戰，以及思考數位時代該如何守護真相，期盼透過跨世代、跨領域的對話，展現台灣公民社會對言論自由議題的高度關注與獨立思考能力。

    內政部表示，每年的言論自由日不僅是紀念過去爭取自由的艱辛，更是為了因應當代言論潮流，不被數位洪流所淹沒，政府將持續推廣民主價值，期盼透過多元活動讓年輕世代瞭解前人的努力，以確保台灣的言論自由在數位AI浪潮中依然屹立不搖。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播