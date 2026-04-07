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    首頁 > 政治

    鄭麗文昔為鄭南榕守靈、今出訪中國！范雲：言論自由日的最大諷刺

    2026/04/07 20:13 記者林哲遠／台北報導
    國民黨主席鄭麗文。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席鄭麗文。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席鄭麗文今應邀中共領導人習近平出訪中國，而今日也是紀念鄭南榕先生在1989年4月7日，為爭取言論自由而殉道的「言論自由日」。有媒體揭露，鄭麗文曾於1988年到鄭南榕的《自由時代》當校對，更在鄭南榕自焚後宣稱願為台獨犧牲；昔日曾與鄭一同參與社運的民進黨立委范雲感慨說，這絕對是鄭麗文非常不願意想起的一段歷史。

    鏡報揭露，鄭麗文國家檔案中發現，鄭麗文在1987在台北市中山女高畢業後，考上台大法律系，檔案中紀錄她在9月台大新生訓練時，就加入了台獨立場鮮明的「大論社」；1988年鄭麗文曾到鄭南榕的《自由時代》當校對；隔年4月7日鄭南榕自焚後，鄭麗文與男友駱武昌每天前往陪伴葉菊蘭（鄭南榕妻），並為鄭某守靈。

    鏡報指出，鄭麗文當時表示，她願為台獨犧牲，鄭南榕為其一生的榜樣；同年5月29日鄭南榕的「出殯到總統府」，鄭女走在第一線並任學生隊伍指揮。檔案中提及「鄭女受鄭南榕、葉菊蘭、楊碧川等人影響，台獨立場鮮明，目前每月兩次請楊碧川、姚欣進在台大大論社指導讀書小組研讀馬克思主義及《台灣人四百年史》等」。

    豈料，時隔30多年，鄭麗文卻在四月七日鄭南榕的忌日、台灣的言論自由日前往中國，令人不勝唏噓。對此，范雲表示，1989年她曾與鄭麗文一同在台大校門口為鄭南榕的殉道禁食、哀悼，鄭麗文選擇今天出發訪問鎮壓言論自由的中國，還放任對方審查隨行記者團，應該是言論自由日最大的諷刺。

    范雲強調，當年鄭南榕爭取的言論自由，是台灣人可以主張台灣獨立的自由，現在對鄭麗文來說，可能連講中華民國她都說不出口，更何況談及中華民國、台灣是主權獨立的國家與中華人民共和國互不隸屬。

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