訪中強調台灣自主性 鄭麗文：證明九二共識、反對台獨歷久彌新

國民黨主席鄭麗文今率團訪問中國，晚間於南京東郊國賓館「和平廳」接受中共中央台辦主任宋濤的晚宴。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文今率團訪問中國，晚間於南京東郊國賓館「和平廳」接受中共中央台辦主任宋濤的晚宴。鄭麗文致詞時強調此次出訪的四大意義，也再次證明「九二共識、反對台獨」的政治基礎仍「歷久彌新」。鄭並強調台灣不應淪為地緣政治的棋子，甚至是棄子，此次訪問彰顯台灣人能夠擺脫悲情、掌握自己命運的強大自主性。

鄭麗文表示，在亞太局勢上，兩岸正在創造新的典範，讓全世界知道，政治分歧不必然導致衝突，兩岸不像國際社會所擔心的注定有一戰，而是將證明兩岸有能力、有決心、有智慧，和平解決問題，為區域的安全與穩定做出貢獻。我們不只不當麻煩製造者，還是區域和平的締造者。這在當前動盪的世界局勢中，更顯意義重大。

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在兩岸關係上，鄭麗文強調，此次訪問再次證明「九二共識、反對台獨」政治基礎，仍然歷久彌新，仍是當前兩岸關係的定海神針。過去30多年來，台灣社會經歷過幾次政黨輪替，歷史經驗顯示，只要堅持九二共識、反對台獨的立場，兩岸就可以交流對話，反之，台海就會陷入動盪不安。此次來訪，將讓兩岸關係的天平，進一步朝和平穩定的方向邁進。

在國共關係上，鄭麗文說，這是時隔十年再度由現任黨主席率團訪問大陸。國民黨再度發揮維護台海和平穩定的關鍵作用，國民黨主張的兩岸和平路線，是正確、有效、對全體台灣人民最有利的道路。21年前，她追隨前主席連戰的「和平之旅」訪問大陸，當時達成國共兩黨五項願景。那次歷史性的訪問，開創往後國民黨執政八年期間，兩岸關係和平發展的黃金年代。此次來訪，對於台灣愛好兩岸和平、希望兩岸交流的主流民意而言，具有再度開創新局的意義。

鄭麗文最後指出，在台灣歷史上，這彰顯台灣人能夠擺脫悲情、掌握自己命運的強大自主性。台灣不應淪為地緣政治的棋子，甚至是棄子。國民黨要在戰爭與和平、毀滅與繁榮之間，提供給台灣人民選擇和平、繁榮的機會。縱使國民黨目前在台灣是在野黨，但我們不能推卸、不能閃躲自己對台灣如何走向和平繁榮的責任。

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