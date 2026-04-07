宴請鄭麗文 宋濤批民進黨不承認九二共識、勾連外部勢力謀獨挑釁

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國展開「2026和平之旅」，今晚於南京東郊國賓館「和平廳」接受中共中央台辦主任宋濤歡迎晚宴。圖為兩人在高鐵上對坐暢談。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國展開「2026和平之旅」，今晚於南京東郊國賓館「和平廳」接受中共中央台辦主任宋濤歡迎晚宴。宋濤致詞提出三點期望，堅持九二共識、反對台獨是兩岸和平發展的定海神針，並批民進黨當局拒不承認九二共識，甘當外人棋子，勾連外部勢力謀獨挑釁，只會把台灣帶向危險的境地，兩岸同胞完全有能力、有智慧解決自己家裡的事。

宋濤表示，國民黨主席時隔十年再度率團訪問大陸，是兩黨關係、兩岸關係的一件大事，鄭麗文此行順應台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意得到民眾廣泛支持。當前台海情勢複雜嚴峻，兩黨對兩岸同胞有著共同的使命和責任，對兩岸關係發展具有重要作用，他在此提出三點期望同大家共勉。

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宋濤表示，一，堅定為兩岸謀和平，堅持九二共識、反對台獨，是2005年國共兩黨確定的政治基礎，兩岸和平發展的定海神針。時間證明，只有堅持九二共識、反對台獨，台海才能和平穩定，反之台海就會緊張動盪，鄭麗文和在座很多朋友都是親歷者，對此必有深切體會。

宋濤說，民進黨當局拒不承認九二共識，甘當外人棋子，勾連外部勢力謀獨挑釁，只會把台灣帶向危險的境地，損害台灣同胞利益，我們絕不容忍中華民族共同家園遭到分裂破壞，兩岸同胞完全有能力、有智慧解決自己家裡的事。我們願與國民黨一道堅持九二共識、反對台獨，共同維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。

宋濤表示，二，堅定為兩岸同胞謀福祉，是現在兩岸同胞對美好生活的嚮往，是我們發展兩岸關係的出發點和落腳點，只要對增進兩岸同胞親情福祉有利的事，我們兩黨都應帶頭去做、盡情去做，只要為民謀利造福，就一定能得到兩岸同胞的擁護和支持。

宋濤指出，2025年，兩岸貿易額達到3145億美元，兩岸人員往來545萬人次，創近6年來新高，這充分說明，兩岸同胞交流合作、走親走近的民心民意，誰也壓制不住、阻擋不了。我們願同國民黨一道積極推動兩岸交流合作、融合發展，不斷增進同胞利益福祉 ，促進同胞心靈的契合。

宋濤表示，三，要堅定為民族謀復興、振興中華，是孫中山先生的畢生夙願，是全體中華兒女共同願望。經過百年奮鬥 我們成功走出一條中國式現代化道路，不僅是孫中山先生當年描繪的藍圖，而且創造許多遠超孫中山設想的成就，推動中華民族偉大復興，進入不可逆轉的歷史進程，我們熱誠歡迎台灣同胞、台灣青年參與強國建設，共享中國式現代化帶來的成果。

宋濤表示，今天是鄭麗文訪問大陸的開始，也是兩黨深化交流的新起點，相信鄭麗文此行會親身感受到祖國大陸在習近平和共產黨領導下取得巨大發展成就，充分感受到大陸同胞對台灣同胞的深情厚意，會得到兩岸同胞高度肯定與支持，也一定會為兩黨關係、兩岸關係做出新的貢獻。

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