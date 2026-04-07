美眾院國安小組主席：台灣安全威脅真實存在 堅信「以實力維持和平」

美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」（RSC）國安任務小組主席諾恩（Zach Nunn）重申，堅信「以實力維持和平」的理念。（總統府提供）

美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」（RSC）國安任務小組主席諾恩（Zach Nunn）今率團會見賴總統時表示，代表團此行自華府帶來一項明確訊息，即美國對台灣的堅定支持，台灣不僅對美國的安全、繁榮至關重要，全球自由的未來也與台灣未來發展緊密相關，訪團了解台灣面臨的安全威脅真實存在，也堅信「以實力維持和平」的理念。

賴清德表示，近年來中國頻繁在台灣周遭進行灰色地帶行動及軍事演習，嚴重破壞區域的和平穩定。台灣深知和平要靠實力，實力則必須具有韌性，守護國家是政府的責任。因此，台灣會持續提升自我防衛能力，致力維護區域和平穩定，國防預算目標2030年前達到GDP 5%，政府也提出8年400億美元的國防特別預算規劃。

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賴清德強調，政府對於加強台美合作，確保國家安全、台海穩定及區域和平的承諾跟決心不變，《2026會計年度國防授權法》納入支持雙方共同開發無人機及反制無人機系統的能力，象徵雙方已從傳統的軍售，逐漸轉為國防產業夥伴關係；台美經貿合作近年來也不斷深化，去年台灣已躍升為美國第4大貿易夥伴，期待美國國會也能盡速通過解決台美雙重課稅的法案，繼續提升台美經貿合作。

諾恩表示，代表團此行自華府帶來一項明確訊息，即美國對台灣的堅定支持。並表示，RSC為美國國會最大黨團，擁有190位成員，涵蓋多數共和黨議員，長久以來堅信美國國家安全與台美兩國繁榮的第一道防線位於印太地區，而台灣正是此安全架構的核心，台灣不僅對美國的安全、繁榮至關重要，全球自由的未來也與台灣未來發展緊密相關。

諾恩說，台灣在賴總統的領導及人民的堅定意志下，已經建立起充滿活力的民主社會、蓬勃發展的經濟，以及一個選擇自由而非威權的社會，這樣的選擇值得國際社會尊重與支持。

諾恩表示，訪團不僅要重申美國對台灣的支持，更希望親自了解台灣當前與未來面臨的各項挑戰，讓美國與美國國會持續成為支持台灣民主發展的堅定夥伴。他們了解台灣面臨的安全威脅真實存在，RSC堅信「以實力維持和平」的理念，此一原則也適用於雙邊經濟合作，台美攜手合作將使雙邊經濟更加繁榮，深化雙邊貿易與投資不僅是良好的經濟政策，更是符合雙方利益的戰略選擇。

隨後，諾恩遞送「國會表彰記錄」表達對賴總統領導台灣的欽佩之意。諾恩說，賴總統的成長故事引起許多美國人民的共鳴，賴總統來自清寒的礦工家庭，由獨力照顧6名子女的母親撫養長大，但賴總統憑藉自身的紀律、服務精神與堅定意志，逐步成為國家最高領導人。在成長歷程中，賴總統亦建立醫師的專業職涯，並赴美國哈佛大學深造取得學位，之後也擔任立法委員與市長，長年服務選民。如今賴總統領導備受全球矚目的民主國家，其成長背景形塑今日的領導風格，並在國際舞台充分展現。

美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」（RSC）國安任務小組主席諾恩（Zach Nunn）與眾議員費茲傑羅（Scott Fitzgerald）、芙朵恰克（Julie Fedorchak）、施瑞夫（Jefferson Shreve）等人會見賴總統。（總統府提供）

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