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    首頁 > 政治

    美眾院國安小組主席訪台 表彰「礦工之子」賴清德領導民主台灣

    2026/04/07 18:42 記者陳昀／台北報導
    美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」（RSC）國安任務小組主席諾恩率團訪台，今會見總統賴清德，並代表聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）遞交「國會表彰紀錄」。（總統府提供）

    美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」（RSC）國安任務小組主席諾恩率團訪台，今會見總統賴清德，並代表聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）遞交「國會表彰紀錄」。（總統府提供）

    美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」（RSC）國安任務小組主席諾恩率團訪台，今會見總統賴清德，並遞交「國會表彰紀錄」。紀錄特別提到，出身礦工之子的賴清德，成為亞洲最具活力民主國家之一的領導人，以此彰顯雙方長期緊密友好關係，同時向賴總統的領導力，以及對和平、安全與創新的承諾致敬。

    這份表彰紀錄指出，賴總統從政30年，1998年當選台灣立法院立法委員，並四度獲評為「最佳立委」，之後則擔任台南市長。在此期間，他成功促成台積電一項具里程碑意義、達400億美元的投資，使台灣成為全球半導體供應鏈的核心。2024年當選總統後，他延續同樣的治理理念：台灣在科技、貿易與民主上的優勢密不可分。

    紀錄提到，賴總統的政府也將此理念付諸行動，新增的國防預算投入約400億美元，以強化台灣自身防衛能力並深化與美國的合作。在台海面臨前所未有威權壓力的此刻，他的堅定立場成為區域穩定的重要力量。

    諾恩也提及，其辦公室從雙方合作中受益，促成兩項具里程碑意義的法案。「美台國防創新夥伴法案」（United States-Taiwan Defense Innovation Partnership Act）連結美台雙方的國防創新單位，共同發展無人機、人工智慧、微晶片及先進監控系統；「強化美國市場免於中國軍事侵略法案」（ Fortifying U.S. Markets from Chinese Military Aggression Act）則針對中共升高衝突風險進行準備。這兩項法案都體現了我在任期間與賴總統所建立的前瞻性夥伴關係。

    紀錄最後強調，賴清德總統出身礦工之子，最終成為亞洲最具活力的民主國家之一的領導人，國會向他的領導力、對和平、安全與創新的承諾致敬，也致敬台灣人民、愛荷華州人民與美國人民之間的友誼。

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