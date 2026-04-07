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    首頁 > 政治

    毛澤東下榻過！鄭麗文今晚入住南京東郊國賓館

    2026/04/07 18:28 記者陳鈺馥／台北報導
    國民黨主席鄭麗文今晚將入住南京東郊國賓館。圖為東郊國賓館外觀。（圖取自東郊國賓館官網）

    國民黨主席鄭麗文今晚將入住南京東郊國賓館。圖為東郊國賓館外觀。（圖取自東郊國賓館官網）

    中國國民黨主席鄭麗文今日下午搭機抵達上海虹橋機場，中共中央台辦主任宋濤、上海市委統戰部長陳通親自接機。宋濤宣稱，鄭麗文「為兩岸和平而來」，預祝此行順利成功；據了解，鄭麗文今天晚間將在南京接受宋濤宴請，南京市委書記周紅波將出席與會，晚上則下榻毛澤東住過的東郊國賓館。

    據中共規劃，鄭麗文一行抵達上海後，轉乘中國高鐵轉往南京，預計8日在中山陵謁陵，之後再回到上海，9日飛往北京，至12日結束訪中行程返台。

    依照慣例，鄭麗文行程經過上海市、江蘇省、北京市，將可見到省區一把手，包含上海市委書記陳吉寧、江蘇省委書記信長星、北京市委書記尹力、南京市委書記周紅波，中共可能安排在北京會見中共總書記習近平。

    至於鄭麗文今晚下榻的南京東郊國賓館紫雲樓，當年為接待中共總書記毛澤東視察所興建，過去一度保持神秘被稱為「中山陵5號」，是中國最佳國賓館之一。

    東郊國賓館星級為五星級，是中共江蘇省委辦公廳的直屬事業單位，主要承擔江蘇省的政治接待任務。

    國民黨主席鄭麗文（右白衣者）搭機訪問中國，上海市委統戰部長陳通（紅圈處）親自接機。（圖擷取自《兩岸頭條》）

    國民黨主席鄭麗文（右白衣者）搭機訪問中國，上海市委統戰部長陳通（紅圈處）親自接機。（圖擷取自《兩岸頭條》）

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