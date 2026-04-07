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    首頁 > 政治

    堅持國防特別條例草案9日協商！陳冠廷：國防預算遭杯葛全民受害

    2026/04/07 18:24 記者方瑋立／台北報導
    民進黨籍立委陳冠廷。（資料照）

    民進黨籍立委陳冠廷。（資料照）

    針對立法院國民黨團要求延後國防特別條例協商日期至15或16日，立法院外交及國防委員會民進黨籍召委陳冠廷今（7）日表示，堅持按照原訂日期9日召開協商，並呼籲國民黨內新、中生代勇敢反抗「中共派」。

    政府擬提出8年期1.25兆元國防特別預算，其法源基礎「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」日前與國民黨、民眾黨對案版本在朝野無共識下結束初審，在關鍵條文幾乎無共識的情況下交付黨團協商，立法院原訂9日召開協商會議，由陳冠廷召集，且已發出「最速件」開會通知，然而，國民黨團卻又發函建請延後至「15或16日」開會。

    陳冠廷今天向媒體說，政院版國防特別條例中，包含約100億美元（約新台幣3000餘億元）的預算，專門用於無人平台的商購與委製。無人載具在當今及未來戰場上具有關鍵地位，「如果今天不做，明天就會遭殃」，美方專家已明確提出相關警示。

    陳冠廷指出，倘若在野黨仍持續杯葛國防預算，令人難以理解，「國防預算持續遭到杯葛，最終受害的是全民」，在野黨應審慎思考。

    陳冠廷表示，他堅持依原訂期程於9日協商，國民黨內中生代與新生代應勇敢站出來，對抗「中共派」的影響。

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