紀念言論自由日 黃偉哲籲珍惜來之不易的自由

今天言論自由日，台南市長黃偉哲呼籲大家珍惜得來不易的自由。（擷取自黃偉哲臉書）

今天是4月7日「言論自由日」，台南市長黃偉哲在臉書發文提醒大家珍惜，言論自由並非理所當然、開天闢地以來就存在。自台灣民主發展以來，我們能夠自由表達意見、暢所欲言、自由著作與集會遊行，都是經過長期努力才得來的。

黃偉哲指出，「自由造音」的權利讓我們可以不用害怕政府干預，不必翻牆或自我審查，盡情交流與監督國家。然而，自由並非無限制，每個人的發聲都必須尊重法律與他人的權益，「珍惜這份自由，就是為了感念鄭南榕為言論自由殉道的初衷」。

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台南市府自2012年起訂4月7日為「台南市言論自由日」，行政院也在2016年正式核定為國定「言論自由日」。每年，市府透過文化活動傳達言論自由的重要性與責任，今年的主視覺以穿山甲為核心，象徵沉默的民眾逐步突破社會壓抑，發出堅定有力的聲音。

黃偉哲也提到，台灣在亞洲享有言論自由第1名的殊榮，我們有責任守護這份自由。市府今年特別舉辦系列活動，包括「言論自由選物店—FREEDOM MART」，透過日常生活場景的互動，讓民眾更容易接觸公共議題、思考言論自由在現今社會的意義。展覽將展至5月4日，歡迎大家到台南親身體驗與參與。

台南「言論自由日」展覽將展至5月4日。（記者洪瑞琴攝）

今年台南市言論自由日，以「唱」所欲言為主題，用音樂、表演與多元聲音表達象徵自由發聲的精神。（記者洪瑞琴攝）

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