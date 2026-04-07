張嘉郡政見推匹克球、運動中心 劉建國：應全面評估雲林運動政策

民進黨雲林縣長參選人劉建國認為，早已和中央討論匹克球政策，對雲林運動政策應更全面評估。（檔案照）

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡提出推廣匹克球運動政策白皮書，盼打造「一鄉鎮一匹克球場」。（記者李文德攝）

近年匹克球在國際間興盛，國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今（7）日提出推廣匹克球運動政策白皮書，盼打造「一鄉鎮一匹克球場」，並透過教育扎根、人才培育等面向推動此項運動達「全齡共融」。對手、民進黨參選人劉建國表示，早已和中央單位討論匹克球政策，對雲林運動政策應更全面評估。

張嘉郡表示，匹克球門檻低、易上手且具高度社交性，成為全球成長最快的運動之一，對於面臨高齡化挑戰的雲林而言，可作為強化社區連結與人際互動的重要媒介，因此推動該項運動在雲林成為「全民參與、健康促進、世代共榮」目標。

張嘉郡指出，盼打造一鄉鎮一匹克球場，進而透過校園普及、社區常態促進全民參與，並且導入人才培育、賽事制度，用系統性建構出雲林匹克球運動健康示範城市。

她表示，此外大西螺地區人口近10萬，因此盼興建「大西螺國民運動中心」，除規劃恆溫游泳池、智慧健身房、銀髮族復健運動區、親子體適能空間，更呼應匹克球政策白皮書，設置室內球場，讓不同世代都能在同場域找到適合的運動方式。

對此，對手、民進黨雲林縣長候選人劉建國認為，先前早已和運動部、國健署討論，如何鼓勵長者走出來一同體驗匹克球運動，現已正在研擬計劃，也針對教育部如何運用資源連結校園，讓長者與年輕學子同樂，這都目前正在討論進行，並不用等匹克球場蓋好才去推動，現在就可以馬上做。

劉建國表示，再來國民運動中心部分，他已為雲林爭取斗六國民運動中心相關建設經費，到如今啟用將近7年，這段時間縣內並無第二座，值得討論，絕不是還要喊話蓋新的運動中心，就能輕易帶過的問題。

劉建國認為，雲林早已是超高齡社會，設立運動中心更應該更全面看待且盤點縣內所有長者需求，並通盤性評估如何打造全齡共融的方向，這才是重中之重，對於雲林的運動政策更需要用全面且宏觀角度看待。

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