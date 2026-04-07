林昶佐跨洋聲援 民團「島嶼記憶音樂串連」跟進歷史補課潮

台灣知名金屬樂團「閃靈」主唱、台灣駐芬蘭代表林昶佐今（7）以影像支持519行動組合發起的「島嶼記憶音樂串連」計畫。（記者田裕華攝）

以白色恐怖時期「林家血案」為背景的爭議電影《世紀血案》，引發大眾一波「歷史補課潮」，諸如101董座賈永婕等人也加入行列，討論方興未艾；而順應此波潮流，519行動組合今（7）日宣布發起「島嶼記憶音樂串連」，強調這非音樂會或演唱會，而是藉由音樂創作人的作品、表演，向大眾說明「白色恐怖」，使年輕一代更認識台灣歷史。

519行動組合執行長楊宗澧強調，「白色恐怖記憶日」在前總統蔡英文任內成為國定紀念日，但這天卻成為美化獨裁的官方國史、「人權傷痕」記憶共存的濫觴；為使年輕世代重拾歷史感，「島嶼記憶音樂串連」主張以音樂與影像媒介切入、搭配「台派友善店家」及，借鏡《大濛》、韓團BTS歌曲流行影視、音樂作品經驗，建構台灣人共同歷史記憶，形塑未來共感。

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期間，知名金屬樂團「閃靈」主唱、現任台灣駐芬蘭代表林昶佐更錄製影片跨洋表達支持。他指出，國際人權運動以音樂串連議題相當常見，就他自身經驗而言，就曾攜手國際特赦組織用歌曲唱出歷史故事，因此，他期許更多音樂人加入行動，用自身創作來守護社會及民主。

獨立樂團P!SCO吉他手Rachel分享，他過去曾對台灣歷史一片空白，但在參與「正義無敵」演唱會，受閃靈、滅火器等樂團前輩啟蒙後，因而開啟議題的音樂創作之路；阿美族創作歌手以莉．高露（Ilid Kaolo）則從原住民視角出發，藉由高一生先生作品《長春花》與其後代高菊花女士的真實遭遇，體悟原住民族在白色恐怖中所受苦難。她們一致認為，台灣人不應無視台灣歷史，而台灣音樂人更可以用旋律傳唱過去被噤聲的故事，傳達給新一代的台灣人。

519行動組合重申，歷史記憶、民主鞏固與轉型正義三者環環相扣。擁有記憶才不會「失意」，清楚自己從何而來，人才不會在模糊中活得渾渾噩噩，進而確立身分認同，鼓勵大眾善用自由創作、想像，並預告未來將持續跨界串連，找回迷失的人們，將白色恐怖記憶轉化為社會覺醒動力，共同邁向更真實、更美好的生活。

519行動組合與辜寬敏基金會「記憶的共振－島嶼記憶音樂串連行動」啟動記者會，現場並由來賓左起辜寬敏基金會執行長楊宗澧、歌手陳永龍、歌手以莉.高露、P!SCO 吉他手 Rachel、左轉有書負責人張慧如、流行音樂研究者徐睿楷分別說明。（記者田裕華攝）

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