怕「排黑條款」影響參選權益 屏縣民政處建議中選會提早開放查詢

部分參選人對於參選資格，希望有預審程序。（資料照，記者葉永騫攝）

年底九合一大選受到排黑條款影響，部分參選人卡案，能不能參選難確定，選委會也以個資法不願預查，讓參選人叫苦不已，屏東縣政府民政處長鄭文智表示，查詢作業如果不提早進行，恐怕地方選委會人力無法負荷，建議中選會能開放個人提早查詢，避免爭議。

今年九合一大選，全國將有上萬名參選人，由於有排黑條款的限制，有不少參選人因不熟悉法條，無法確定有沒有卡案，要求查詢卻被拒絕抱怨連連，屏東有參選人說，年輕時不懂事，犯了一些案件，由於法條沒有很清楚，有人說可以參選，也有人說不能參選，讓他很焦慮，自己想查詢有沒有符合參選資格，但選委會就是拒絕，得登記以後才查詢，讓選舉變得更複雜。

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屏東縣民政局長鄭文智表示，年底選舉光是屏東縣就有上千個參選人，從縣議員到村里長每個參選人都要查詢，如果以目前登記以後才能查詢，時間上將會很緊迫，也有可能出現狀況，以前就曾發生車城鄉的村長選舉，參選人在成立競選總部後被宣布失格，對參選人確實不公平，而且地方選委會的人力有限，無法負擔短期內的查詢工作。

鄭文智說，對於參選人的焦慮，縣府民政處能夠理解，將會向中央選委會反映，建議要有預查的機制，讓參選人可以事先查詢提早因應，以免引發更多的爭議。

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