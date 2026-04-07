北市府追加歲入預算456億 統籌分配稅款占463億

北市府大樓。（資料照）

台北市政府市政會議今（7）日通過115年度第一次追加（減）預算案，歲入淨計追加456.90億元，歲出淨計追加342.66億元，其中包括中央核定的統籌分配稅款463.05億元。追加預算辦理的政策包括台北市長蔣萬安日前宣布的幾項新措施，包括國中小學生免費營養午餐計畫9.35億元及公立高中以下學校教師兼行政工作獎金等教育革新三箭4.62億元。今同步送市議會審議。

主計處指出，追加（減）預算案歲入淨計追加456.90億元，歲出淨計追加342.66億元，歲入歲出相抵後計賸餘114.24億元，扣除債務還本30億元，收支賸餘計84.24億元，將以減少115年度總預算預計移用以前年度歲計賸餘方式處理。

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其中，中央核定的淨追加歲入預算佔391.80億元，包括追加普通統籌分配稅款463.05億元、追減一般性補助款99.81億元，以及淨追加遺贈稅、菸酒稅及汽車燃料使用費28.56億元。另外，中央對市政府一般性補助款的專項補助及計畫型補助款，淨追加歲入、歲出預算59.86億元。中央核撥特別統籌分配稅款及一般性補助款予市政府辦理相關指定計畫，追加歲入預算5.19億元及歲出預算5.16億元。而因應中央減少（取消）對市政府補助及特別統籌分配稅款等，致須追加自籌經費，計追加歲出預算63.45億元。

主計處說明，追加（減）預算案主要為辦理捷運局補助捷運建設90億元；教育局改建高齡校舍38億元及國中小學生免費營養午餐9.35億元，以及教師兼行政工作獎金等教育革新三箭4.62億元；都發局撥充住宅基金取得聯開宅的40億元、市場處改建成功市場增3.54億元、社會局敬老卡擴大使用範圍及增加點數的2.39億元。

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