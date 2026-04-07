為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北市府追加歲入預算456億 統籌分配稅款占463億

    2026/04/07 17:18 記者何玉華／台北報導
    北市府大樓。（資料照）

    北市府大樓。（資料照）

    台北市政府市政會議今（7）日通過115年度第一次追加（減）預算案，歲入淨計追加456.90億元，歲出淨計追加342.66億元，其中包括中央核定的統籌分配稅款463.05億元。追加預算辦理的政策包括台北市長蔣萬安日前宣布的幾項新措施，包括國中小學生免費營養午餐計畫9.35億元及公立高中以下學校教師兼行政工作獎金等教育革新三箭4.62億元。今同步送市議會審議。

    主計處指出，追加（減）預算案歲入淨計追加456.90億元，歲出淨計追加342.66億元，歲入歲出相抵後計賸餘114.24億元，扣除債務還本30億元，收支賸餘計84.24億元，將以減少115年度總預算預計移用以前年度歲計賸餘方式處理。

    其中，中央核定的淨追加歲入預算佔391.80億元，包括追加普通統籌分配稅款463.05億元、追減一般性補助款99.81億元，以及淨追加遺贈稅、菸酒稅及汽車燃料使用費28.56億元。另外，中央對市政府一般性補助款的專項補助及計畫型補助款，淨追加歲入、歲出預算59.86億元。中央核撥特別統籌分配稅款及一般性補助款予市政府辦理相關指定計畫，追加歲入預算5.19億元及歲出預算5.16億元。而因應中央減少（取消）對市政府補助及特別統籌分配稅款等，致須追加自籌經費，計追加歲出預算63.45億元。

    主計處說明，追加（減）預算案主要為辦理捷運局補助捷運建設90億元；教育局改建高齡校舍38億元及國中小學生免費營養午餐9.35億元，以及教師兼行政工作獎金等教育革新三箭4.62億元；都發局撥充住宅基金取得聯開宅的40億元、市場處改建成功市場增3.54億元、社會局敬老卡擴大使用範圍及增加點數的2.39億元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播