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    首頁 > 政治

    葉菊蘭：稱鄭南榕「炸彈客」 對社會及家屬是極度傷害

    2026/04/07 16:22 記者陳昀／台北報導
    國史館7日舉行「戰後台灣政治案件：鄭南榕案史料彙編」新書發表暨座談會，鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭等人出席。（記者羅沛德攝）

    國史館7日舉行「戰後台灣政治案件：鄭南榕案史料彙編」新書發表暨座談會，鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭等人出席。（記者羅沛德攝）

    國史館今發表《戰後台灣政治案件：鄭南榕案史料彙編》，鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭表示，過去有位歷史系教授公然指稱「鄭南榕是炸彈客、是恐怖份子」，這對社會、對家屬是極度傷害，也因此史料的彙編是非常重要的，但當中也可能有很多是歪曲、分化、黨國推卸責任的，希望大家不要以此解讀黨國壓制人民的正當性。

    葉菊蘭表示，非常感謝國史館完成鄭南榕案史料彙編，很多人搞不清楚鄭南榕案，過去台南有位歷史系教授，竟然在校務會議指稱「鄭南榕是炸彈客、是恐怖份子」，這對整個社會、對家屬是極度傷害，也因此《鄭南榕案史料彙編》對基金會也好，對家屬來講是非常、非常重要的。

    葉菊蘭說，身為當事人，她非常抗拒去翻閱那些政治檔案，女兒鄭竹梅比她勇敢，竹梅去讀、去看，即使回來會哭、會傷心，也不願讓媽媽知道，「因為她看到是多麼慘烈、黨國的全面性監視」。當然，當中很多資料可能是歪曲、分化、悖離事實、黨國推卸責任的，希望大家不要以此解讀當時黨國壓制人民的正當性。

    鄭竹梅說，如果家族有人會有監控檔案，她仍鼓勵大家嘗試申請、嘗試去看，也許能讓我們更靠近真相，但也請理解政治檔案就是國家視角的內容，可能是分化、可能是偏頗，所以更必須參照當時的報導、輔助的資料、口述訪談等等綜合資訊、綜合判斷。

    鄭竹梅說，例如史料中引述情治單位誣指雜誌社有人丟汽油彈的說法，希望能參照1989 年《鄉土時代雜誌》第272期的內容，其實已充分揭露當時的證人如何被警方自問自答、強壓手印取得這些證據的，如果我們沒有在還來得及時尋找真相，未來恐怕就無法更靠近真相，而真相某個程度可以帶給家屬們安慰。

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