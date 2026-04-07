質疑台灣防衛決心 華郵：國會卡國防預算恐動搖美保台意願

自主水下無人載具Dive-LD於3月30日在桃園展出，機身印有台美旗幟象徵雙邊防衛合作。（法新社）

《華盛頓郵報》5日社論指出，台灣內部政治對立導致國防預算卡關，可能削弱對中國的嚇阻力，並引發美方對其防衛意志的質疑。社論認為，若台灣不展現自我防衛的決心，華府對於防衛台灣的承諾恐面臨動搖。唯有具備可信度的軍事力量，才能確保台灣的民主體制與全球經濟穩定。

社論指出，美國跨黨派參議員代表團近期訪台時，曾敦促台灣立法院通過400億美元的追加國防預算，以因應潛在的侵略威脅。然而，台灣主要反對黨目前正阻擋這項預算增加，其領導人更計畫會晤中國國家主席習近平。此情況引發美媒質疑，若台灣不採取步驟自我防衛，美國是否仍應保障其防禦安全。

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社論認為，台灣是全球經濟的核心節點，生產全世界約90%的先進電腦晶片。若因軍事衝突導致供應鏈中斷，其引發的經濟衝擊，將使目前中東衝突對荷姆茲海峽的封鎖顯得微不足道，從汽車、智慧型手機到戰鬥機與衛星系統的生產，都將遭受毀滅性打擊。

文中提到，儘管美國總統川普正尋求與北京達成貿易協議，但台灣問題始終盤旋在談判桌上。目前川普政府已延遲一項110億美元（約新台幣3520億元）的對台軍售案。

內部政治對立卡關軍費 削弱軍事嚇阻動能

台灣內部的政治分歧正影響防衛布局。報導指出，執政黨支持增加國防支出，但在113 個國會席次中僅占51席。主要反對黨國民黨則擁有52席，足以落實其「對中和解」路線，阻擋相關國防預算。社論認為，雖然民主國家自然會針對戰略進行辯論，但當前的政治分歧反映了台灣對美中關係的搖擺，這可能給予北京透過脅迫與利誘，獲取控制權的空間。

社論強調，台灣應以香港作為借鏡。北京曾在1997年承諾維持香港生活方式50年不變，卻在2020年實施國安法，導致公民社會與新聞媒體消失，並大肆逮捕民主人士。與沒有未來發言權的香港不同，台灣的軍事力量賦予其嚇阻敵對併吞的籌碼。社論最後警告，美國傾向支持具備防衛能力的夥伴，若台灣不展現對國防的嚴肅態度，華府立場可能出現動搖。

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