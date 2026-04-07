綠營台北市長選舉點將 童子瑋建議：複製林右昌模式先蹲點北市

民進黨基隆市長參選人童子瑋（左）今天（7日）中午接受電視名嘴黃光芹（右）訪問時表示，民進黨參選2026台北市長人選可以複製林右昌模式，先派員蹲點台北市。（擷取自匯流新聞網）

民進黨選舉對策委員會（簡稱選對會）今天（7日）召開，將討論民進黨台北市長人選。對此，民進黨基隆市長參選人童子瑋今天中午接受電視名嘴黃光芹訪問時表示，台北市長蔣萬安準備要連任，民進黨要提的人選當然是要贏，但如果因各方考量現在提不出這樣的人選，民進黨的候選人應該是目標要鎖定2030年，如同過去前基隆市長林右昌一樣，可以先蹲點。

童子瑋說，國民黨2030年的人選在哪還不知道，也許沒有那麼好，民眾黨看起來也沒有人選；所以，他認為站在民進黨的角度思考，應該是就算2026年沒有贏，2030年也要拿下來。

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童子瑋說，2026九合一選舉完，1年多後馬上又要總統大選、立委選舉，在這一次的台北市長人選，一定要提出社會共識度足夠，才不會影響到1年後的中央選舉。他說，台北市的選舉不能只看現在的外溢效應，應該還要想到1年後還有總統選舉、立委選舉，以及再接著的2030年選舉能不能選贏，也都會被影響。

2026九合一選舉在即，民進黨基隆市長參選人童子瑋今（7）日接受主持人黃光芹的政論live直播節目《中午來開匯》專訪時，做上述表示。

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