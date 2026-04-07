鄭習會上路 民進黨高雄市主委黃文益：不能以躺平換和平

民進黨高市黨部主委黃文益強調，交流應有立場與尊嚴，不能以躺平換和平。（民進黨高市黨部提供）

鄭習會今起上路，高市議會民進黨團與國民黨團隔空互嗆；民進黨高市黨部主委黃文益強調，交流應有立場與尊嚴，不能以躺平換和平。

黃文益指出，真正負責任的兩岸交流，應建立在清楚表達台灣立場、維護國家尊嚴的基礎上，國際社會早形成「有實力才有和平」的共識，唯有強化自我防衛能力與鞏固民主制度，才能確保台海穩定；但國民黨卻試圖以「躺平」換取所謂的「和平」，一方面杯葛台灣軍購，一方面對威權政權進行政治輸誠，不僅悖離主流民意，更無助於台灣的安全與發展。

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黃文益指出，國民黨拿出民進黨市長參選人賴瑞隆15年前的舊資料進行抹黑、實屬荒謬，賴瑞隆無論在市府或立院服務期間，始終以高雄整體利益為優先。

他說，賴瑞隆過去擔任觀光局主秘時，為推動高雄觀光發展，積極與產業合作，並赴各國參與國際旅展，目的在行銷高雄、拓展市場，所有公務行程與交流皆秉持公開、透明、對等與尊嚴原則進行，與國民黨刻意連結政治統戰完全不同。

國民黨此時刻意操作15年前舊聞，顯然是為未獲社會共識的「鄭麗文訪中行」轉移焦點，在中共持續對台文攻武嚇時，藍營不僅一再阻擋國防預算，甚至配合奠基於「一中原則」的行程安排，對國際釋放錯誤訊號，才是真正讓台灣人民無法接受。

他表示，台灣社會支持的是有原則、有尊嚴、對等互惠的交流，而非矮化主權、模糊立場的政治動作；民進黨將持續堅守守護台灣的立場，也呼籲國民黨停止政治操作，共同以國家利益與人民安全為優先。

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