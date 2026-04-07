鄭麗文飛抵上海 宋濤和國台辦官員接機

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國展開「2026和平之旅」，今下午抵達上海虹橋機場，由中共中央台辦主任宋濤接機。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國展開「2026和平之旅」，今下午抵達上海虹橋機場，由中共中央台辦主任宋濤接機。宋濤表示，奉中共中央總書記習近平指示來上海迎接鄭主席一行。鄭主席為兩岸和平而來，預祝此行順利成功；鄭麗文強調，台灣到上海比想像中近，這次來訪「難能可貴」，難得的和平機遇一定要把握。

國民黨新聞稿指出，鄭麗文率領國民黨大陸訪問團今日上午搭乘上海航空FM852航班，11時30分由松山機場起飛，約下午1時15分抵達上海虹橋機場。睽違10年後再次有國民黨主席到訪中國大陸，陸方特別禮遇，航機滑行至停機坪後開機門下機，現場並有歡迎群眾獻花。

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鄭麗文下飛機接受獻花後與宋濤握手簡單寒暄，並逐一與一同前來接機的中台辦聯絡局局長楊毅、宣傳局長陳斌華、聯絡局副局長凌子章、上海市委常委陳通、上海台辦主任金梅等握手。訪問團一行人隨即乘車至虹橋高鐵站，搭乘高鐵「復興號」列車前往南京。

鄭麗文在高鐵上與宋濤面對面而坐，兩人像朋友般親切聊天。鄭麗文表示，上一次來上海已經是20年前，上海的變化很大，上海現在是國際金融重鎮，早已今非昔比。

訪問團抵南京後晚間將接受宋濤宴請，預定明日上午敬謁中山陵，隨後回上海繼續參訪行程。

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