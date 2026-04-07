4/7言論自由日 賴品妤帶萬人朝聖「習近平×蔣萬安」BL創作文

台北市長蔣萬安（左）與中共黨中央總書記習近平（右）。（圖擷取自「蔣萬安」臉書粉專、路透資料照，本報合成）

今天是4月7日言論自由日，與中國國民黨逃難來台後展開的獨裁統治時代相比，如今言論、集會、創作等自由意識，無論好壞，都在台灣各個角落遍地開花。不過今日下午，民進黨前立委賴品妤在社群平台發動「座標之力」，讓數萬名網友一同觀看以「習近平×蔣萬安」為主題的BL創作文，引發眾人熱烈討論與吐槽。

據了解，一名自稱熱衷「紅藍白綠政治惡鬥」的網友，於本月5日宣布開始在社群平台Threads連載含有政治、耽美（指描寫男男之間的愛情故事）等要素的原創小說，同時公布第一部小說的主角，是中國國家主席、中共中央委員會總書記習近平，以及對外宣稱自己是前中國國民黨總裁蔣介石後代、現任台北市長蔣萬安。

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該文一出，吸引不少調皮網友「留友看」，還評論說，「習近平應該要跟花蓮王吧」、「CP可冷門但為何要邪門XD」、「果然只有台灣才能看到這種自由創作」、「雖然創作是自由的，但這也太自由了」、「雖然會引起心理不適，但支持創作自由」、「階級不對等阿...怎麼不是兩岸領導人的BL？」、「我真的想不到之後考古學家挖到這些要怎麼辦」、「作為神聖無碼帝國的子民，我想這是我必須遭受的考驗」。

賴品妤則在今日朝聖完該文後，透過留下一張台灣導演李安「我看不懂，但我大受震撼」的人氣網路迷因哏圖，促使該文進一步觸及到追蹤她的粉絲與其他網友們，被迫看完的眾人則為此哀號，「ㄆㄩ你又讓我看了什麼」、「誰先去斷了ㄆㄩ的網路線」、「每次我看到奇怪的配對都是因為妳R」、「妳不是要游回台灣割斷纜線，為什麼要留友看？」、「為什麼ㄆㄩ的座標之力帶我來這裡，我是誰我在哪」。

據悉，言論自由日這天同時也是鄭南榕先生的忌日，他為了爭取台灣人能擁有「百分之百言論自由」、反對一黨獨大的國民黨打壓自由思想，選擇在1989年4月7日清晨，於台北市《自由時代周刊》雜誌社內自焚身亡，享年41歲。為紀念鄭南榕捨身捍衛言論自由的行動，2016年12月，行政院核定每年4月7日是台灣的言論自由日，希望透過這個紀念日，讓台灣民眾瞭解到「言論自由」的意義與價值。

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