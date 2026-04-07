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    首頁 > 政治

    西班牙商務辦事處長首訪高 陳其邁：輕軌、高流都有西班牙團隊參與

    2026/04/07 15:42 記者王榮祥／高雄報導
    陳其邁歡迎西班牙商務辦事處Germán Bejarano處長首訪高雄，雙邊就基礎建設、產業合作、智慧城市及觀光推廣等議題深入交流。（行國處提供）

    陳其邁歡迎西班牙商務辦事處Germán Bejarano處長首訪高雄，雙邊就基礎建設、產業合作、智慧城市及觀光推廣等議題深入交流。（行國處提供）

    西班牙商務辦事處長Germán Bejarano今首度拜會高雄市長陳其邁，雙方針對智慧城市及觀光等議題交換意見；陳其邁說，西班牙文化廣受台灣民眾喜愛，足球、建築與美食已深入民眾生活，高雄輕軌、流行音樂中心都有西班牙團隊參與。

    陳其邁指出，2024年西班牙國慶慶祝活動首度移師高雄舉辦，在高雄流行音樂中心點亮西班牙國旗代表色燈光，引發廣泛迴響；去年西甲聯賽青訓隊也來高雄推動國際足球交流，讓青少年接觸西班牙足球文化，多元互動促使高雄與西班牙情誼更加緊密。

    陳其邁也分享高雄在半導體產業及智慧城市的發展歷程，去年市府團隊前往巴塞隆納參加全球智慧城市展，與巴塞隆納市政府就智慧城市發展深度對話，雙邊城市互動日趨多元緊密，未來歡迎西班牙商務辦事處未來多於高雄舉辦推廣活動，讓市民更深入認識西班牙文化。

    Bejarano處長肯定高雄快速的城市發展，強調西班牙與高雄已建立良好合作基礎，西班牙企業在交通、水資源處理及海水淡化等基礎建設領域具相當優勢，並於歐盟體系中擁有完善的研發能量，期待未來促成更多產官合作機會。

    尤其近年來台灣民眾對西班牙文化的認識持續提升，其中聖雅各之路（Camino de Santiago）更廣受歡迎，期盼未來與高雄市政府攜手推動交流，促進雙邊互動。

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