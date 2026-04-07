選在「言論自由日」赴中 吳欣岱批國民黨「躺平」放棄治療

台灣基進前秘書長、台北港湖市議員參選人吳欣岱。（資料照）

國民黨黨主席鄭麗文今（7日）率團赴中，各界關注隨團成員及即將登場的「鄭習會」；然而，鄭上午並未直接從航廈大門出境，而是低調前往商務通道出關，引發議論。對此，台灣基進前秘書長吳欣岱痛批，鄭赴中的今天正好是鄭南榕逝世37週年，然而，國民黨近期卻發布影片呼籲「有和平、才能躺平」，形同放棄治療，強調唯有堅持台灣獨立、強化國防，才能保護下一代免於獨裁者與極權體制，做自己的主人。

吳欣岱今於臉書發文表示，社會大眾在討論言論自由時，往往忽略了其當年面臨拘捕的核心原因在於支持台灣獨立。她指出，她一直很佩服鄭南榕多前已看見台灣面對外部武力威脅與內部認同錯亂的問題，認為這與外科醫師治標不如治本的專業訓練不謀而合。吳欣岱認為，與其透過症狀治療換取活過一天是一天的短暫安穩，更應積極為下一代尋求讓台灣成為正常國家的根本之道。

請繼續往下閱讀...

吳分析，國民黨所謂和平才能躺平的論述，本質上是將台灣的國防與主權防衛機制主動卸除，根本就是在醫療現場要求急症病患躺下，直接放棄治療。她痛斥，這在醫學上是完全不合邏輯，在政治實務上更是將國家推向極度危險的境地。她進一步指出，「躺平」一詞反映中國年輕人在高壓統治下對現狀的絕望，以此作為對中政策宣傳，無異於要求台灣人接受喪失主權後的無力感，與鄭南榕當初犧牲所換來的民主自由背道而馳。

吳欣岱最後強調，鄭南榕的犧牲，為的就是讓台灣人可以挺直腰桿，做這塊土地的主人。期待台灣人能勇敢選擇，別讓台灣的下一代，未來只能在極權體制下被迫無奈躺平。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法