鄭南榕遭關押非單純法律事件 最新史料揭情治系統監控內幕

國史館7日舉行「戰後台灣政治案件：鄭南榕案史料彙編」新書發表暨座談會，國史館館長陳儀深（左起）、鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭、鄭南榕基金會董事長鄭竹梅等人出席。（記者羅沛德攝）

國史館今發表《戰後台灣政治案件：鄭南榕案史料彙編》，國史館長陳儀深指出，從這批新公開的史料，可清楚看見威權時期國家機器對鄭南榕及《自由時代》雜誌的綿密監控，大批情治與檢調檔案也呈現，黨國體制如何全面監控、「窺視」鄭南榕所言所行，這都是國家機器對基本人權迫害的歷史紀錄，涉及轉型正義問題。

陳儀深指出，此次出版的五大冊史料彙編，大多為情治機關與檢察機關檔案，當然也相當程度反應國民黨內部的官方說法，正是當前研究非常重要的正反材料，多元史料的參照、比對，讓我們更能掌握前因後果與發展脈絡，並了解當時發起「五一九綠色行動」的鄭南榕因「違反選罷法」被關押，並不是單純的法律事件。

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陳儀深表示，1980年代是台灣威權鬆動、黨國體制走向崩解的年代，黨外雜誌百家爭鳴，其中《自由時代》系列雜誌遭查禁最多次、卻也經營最久，從史料彙編也能看見，情治系統頻繁的動員，多重管道的複線佈建，檔案上滿滿的機關代號、線民化名，「可能除了《美麗島》雜誌之外，沒有其他的黨外雜誌曾經享受到這種待遇」，由此可見《自由時代》的影響力，以及鄭南榕先生的韌性和意志。

陳儀深說，檢視鄭南榕案相關檔案，除了有關言論自由（特別是黨外雜誌營運和台灣獨立主張）及集會遊行（要求解嚴、二二八平反與反對制訂國安法）等核心政治問題外，極重要的是1980年代黨外運動突破黨禁的前奏曲，包括公政會、編聯會的組成，甚至海外台灣民主黨的宣布建黨，也就是反對運動組織化，所占篇幅甚大。

陳儀深舉例說，第三冊收錄鄭南榕推動的「五一九綠色行動」、「二二八平反運動」與「新國家運動」，呈現解嚴前後黨國體制如何全面監控、「窺視」鄭南榕所言所行，旁及各種反對組織、社會運動發展的過程，這些資料「其實是國家機器對基本人權迫害的歷史紀錄」，也涉及轉型正義問題。

陳儀深說，鄭南榕是「行動的思想家」，他以獨特的、先知般的悲壯身影，書寫那一段反抗黨國威權、爭取自由的時代，也塑造了無可複製的反對運動的典範。現在，我們面對的時代和挑戰更加嚴峻，台灣的未來仍充滿危機與動盪，我們必須學習鄭南榕的智慧與勇氣，從不同的方面接起這個行動的棒子。

國史館7日舉行「戰後台灣政治案件：鄭南榕案史料彙編」新書發表暨座談會，鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭（右）、鄭南榕基金會董事長鄭竹梅（左）等人出席。（記者羅沛德攝）

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