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    首頁 > 政治

    「恩師」陪何元楷汐止市場掃街 洪孟楷：盼給年輕人服務機會

    2026/04/07 15:38 記者俞肇福／新北報導
    國民黨新北市議員選舉第11選區電話民調4月13日登場，擬參選人何元楷（左一）在立委洪孟楷（右一）陪同下，到汐止中正市場掃街。（何元楷提供）

    國民黨新北市議員選舉第11選區電話民調4月13日登場，擬參選人何元楷（左一）在立委洪孟楷（右一）陪同下，到汐止中正市場掃街。（何元楷提供）

    國民黨新北市議員第11選區（汐止、金山、萬里）擬參選人何元楷，今天（7日）在汐止區中正市場掃街拜票，國民黨立法委員洪孟楷跨區相挺，洪孟楷並送上攻城神器「投石機」加油打氣，祝福何元楷功成名就，期盼民眾給年輕人服務的機會。

    儘管下大雨，洪孟楷仍陪同何元楷現身中正市場，向攤商及買菜的鄉親問候，雖然天候濕冷，有的民眾熱情互動，氣氛熱絡。何元楷說，感謝洪孟楷跨區來支持，洪孟楷不僅是他的前老闆，更是一路提攜的恩師。

    何元楷指出，即使天候不佳，但在洪孟楷的高人氣與親和力帶動下，拜票過程相當熱鬧。何元楷回憶說，他曾擔任洪孟楷的國會助理，洪孟楷是他見過最認真、勤奮的民代之一，他從中學習到許多為民服務的精神與態度，未來將秉持服務的精神，為地方打拚。

    洪孟楷表示，今日走訪汐止中正市場，可以明顯感受到許多攤商與民眾都主動表達支持與鼓勵。何元楷今年30歲，正是勇往直前、全力打拚的年紀，也最能感同身受、苦民所苦，相信何元楷未來一定能在議會為民發聲。

    洪孟楷呼籲，汐止、金山、萬里的民眾，若接到電話民調，一定要表達「唯一支持何元楷」，給認真打拚的年輕人一個為民服務的機會。

    國民黨新北市議員選舉第11選區電話民調4月13日登場，擬參選人何元楷（左一）在立委洪孟楷（右一）陪同下，到汐止中正市場掃街，遇到支持者熱情合照。（何元楷提供）

    國民黨新北市議員選舉第11選區電話民調4月13日登場，擬參選人何元楷（左一）在立委洪孟楷（右一）陪同下，到汐止中正市場掃街，遇到支持者熱情合照。（何元楷提供）

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