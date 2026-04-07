為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文喊和平沒這麼難！ 陸委會︰「不要遮掩」對習近平做3件事

    2026/04/07 15:30 記者陳鈺馥／台北報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文今日搭乘上海航空班機抵達上海，中共方面由中共中央台辦主任宋濤接機。鄭麗文行前聲稱，想透過此行證明，「兩岸和平其實沒有這麼困難」。她更說，沒有「賴鄭會」就不會有「賴習會」；陸委會強調，要利用與習近平會面的時機，要求正視中華民國（ROC）存在的事實。盼鄭麗文主席不要遮遮掩掩，大聲說出台灣人民的訴求，真正對兩岸和平有所貢獻。

    應中國共產黨邀請，鄭麗文今日率領國民黨訪中，預定10日在北京會見中共總書記習近平；值得注意的是，「鄭麗文率團抵達上海開啟大陸參訪」，登上中國《百度》熱搜第一。中國「字節跳動」公司旗下《今日頭條》平台，頭條熱榜亦是「鄭麗文率團抵達大陸」為排行榜第一。

    鄭麗文上午在國民黨召開中外記者會，定調本次行程是「2026和平之旅」。她宣稱，希望透過這次和平之旅，看到中共中央對兩岸能透過和平方式對話交流、化解歧見的誠意與決心。兩岸和平並沒有這麼困難，「只要你有心」。如果國共兩黨都可以和解、可以共同為和平努力，「為什麼在台灣的我們藍綠之間不能和解呢？」

    對此，陸委會表示，如果鄭麗文主席對中共中央的誠意跟決心有信心，那就要利用與習近平會面的時機，當面提出要求 :第一、要正視中華民國存在的事實。第二、台灣的未來要尊重台灣人民的意願。第三，要立刻停止軍機艦擾台。

    陸委會強調，唯有中共肯正面回應這3項要求，才能見其誠意跟決心。期盼鄭麗文主席「不要遮遮掩掩」，大聲說出台灣人民的訴求，真正對兩岸和平有所貢獻。

    「鄭麗文率團抵達上海開啟大陸參訪」，登上中國《百度》熱搜第一。（圖擷取自百度）

    「鄭麗文率團抵達上海開啟大陸參訪」，登上中國《百度》熱搜第一。（圖擷取自百度）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播