鄭麗文喊和平沒這麼難！ 陸委會︰「不要遮掩」對習近平做3件事

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今日搭乘上海航空班機抵達上海，中共方面由中共中央台辦主任宋濤接機。鄭麗文行前聲稱，想透過此行證明，「兩岸和平其實沒有這麼困難」。她更說，沒有「賴鄭會」就不會有「賴習會」；陸委會強調，要利用與習近平會面的時機，要求正視中華民國（ROC）存在的事實。盼鄭麗文主席不要遮遮掩掩，大聲說出台灣人民的訴求，真正對兩岸和平有所貢獻。

應中國共產黨邀請，鄭麗文今日率領國民黨訪中，預定10日在北京會見中共總書記習近平；值得注意的是，「鄭麗文率團抵達上海開啟大陸參訪」，登上中國《百度》熱搜第一。中國「字節跳動」公司旗下《今日頭條》平台，頭條熱榜亦是「鄭麗文率團抵達大陸」為排行榜第一。

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鄭麗文上午在國民黨召開中外記者會，定調本次行程是「2026和平之旅」。她宣稱，希望透過這次和平之旅，看到中共中央對兩岸能透過和平方式對話交流、化解歧見的誠意與決心。兩岸和平並沒有這麼困難，「只要你有心」。如果國共兩黨都可以和解、可以共同為和平努力，「為什麼在台灣的我們藍綠之間不能和解呢？」

對此，陸委會表示，如果鄭麗文主席對中共中央的誠意跟決心有信心，那就要利用與習近平會面的時機，當面提出要求 :第一、要正視中華民國存在的事實。第二、台灣的未來要尊重台灣人民的意願。第三，要立刻停止軍機艦擾台。

陸委會強調，唯有中共肯正面回應這3項要求，才能見其誠意跟決心。期盼鄭麗文主席「不要遮遮掩掩」，大聲說出台灣人民的訴求，真正對兩岸和平有所貢獻。

「鄭麗文率團抵達上海開啟大陸參訪」，登上中國《百度》熱搜第一。（圖擷取自百度）

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