指國民黨設中選會人事案騙局！ 卓揆：我認命被騙

卓榮泰在備詢時直言，中選會委員提名當初是依朝野協商互信基礎推動，卻未獲在野黨依約支持，痛批這是「精心計算的一場騙局」。（記者劉信德攝）

藍白上個月封殺民進黨政府推薦的中選會人選僅通過主委游盈隆及在野黨團所推薦人選，行政院迄今仍未啟動交接及就職等程序。對此，國民黨立委羅智強今在立法院會質詢時怒嗆，國民黨團沒答應，卻被行政院長卓榮泰反批是背信毫無道理；卓榮泰怒轟：「如果貴黨是這種態度，是怎麼跨過台灣海峽、太平洋去跟人家談？你今天是這種態度，我認命被騙！」

中選會目前僅剩下4位委員，依法必須5名委員才能開會，立法院上個月完成中選會人事同意權案，僅通過中選會主委被提名人游盈隆、國民黨推薦的委員被提名人李禮仲與蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的蘇子喬等4人；民進黨推薦的副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義，遭藍白聯手封殺。

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羅智強今質詢時質問，立法院在3月13日依法通過中選會主委被提名人游盈隆、委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等人的人事同意權案，3月17日相關公文發給行政院，至今已21天，行政院卻卡住中選會人事沒有任命。

卓榮泰說明，當時羅智強擔任國民黨團書記長對行政院提出中選會人選的態度蠻正面的，也在政院拜訪時說「行政院相當有誠意」；羅智強說：「我哪裡正面，請拿出白紙黑字。」卓榮泰強調，他沒有辦法主張羅智強的誠信。

卓榮泰表示，國民黨團當時要求行政院正式發文給立院各黨團，再依照時間、內容提出各自的人選，這就是一個意思表示的行為。

羅智強不滿批，這意思表示就叫答應嗎？卓榮泰直言：「如果你這樣講，那政治要談到什麼程度？如果貴黨是這種態度，是怎麼跨過台灣海峽、跨過太平洋去跟人家談？太可怕了。如果你今天是這種態度，我認命了啦，我認命被騙！你們就是要欺騙行政院。你現在可以反悔，現在中美兩國都知道國民黨的態度就是如此，你怎麼跟國際談。」

羅智強怒嗆：「天啊，我都沒答應你，如果今天路邊隨便發文求婚，通通都要答應？」卓榮泰批，此比喻不倫不類；隨後，羅智強提及今天為什麼詐騙這麼嚴重？卓榮泰聽後隨即痛批：「就是因為你們這個樣子！」

羅智強重申，國民黨團從未同意民進黨政府送來的人事案就必須要通過，他擔任黨團書記長，只是服務黨籍立委，沒有立場代表黨團答應任何事情，今天行政院發公文到國民黨，邀請國民黨團推薦人選，就等於國民黨團要同意整個人事案，哪有這種道理。

卓榮泰重申，若國民黨團是這種「翻臉不認帳」的態度，儼如把這個當兒戲，現階段只希望如果立法院願意補足誠信，行政院就補程序，若在野否認過程中的共識，將使未來行政、立法兩院協商將會相當困難。

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