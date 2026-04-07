追思鄭南榕！林宜瑾批鄭麗文赴中 踐踏國家利益對內分化

1989年《自由時代》雜誌社創辦人鄭南榕為堅持「百分之百的言論自由」自焚殉難。（資料照）

今天是4月7日言論自由日，是感念鄭南榕先生於1989年為爭取「百分之百言論自由」犧牲的重要日子。立委林宜瑾今有感而發發文，強調台灣的民主並非「未經流血」，而是前輩們「把血燒乾」才敲開大門，更痛批國民黨主席鄭麗文赴中、民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議是「對內分化」，籲台灣人應團結守護民主果實。

立法委員林宜瑾今日於社群平台發文指出，曾聽過有人稱台灣民主轉型是「不流血的成就」，但事實上，台灣的自由民主與獨立自治，是無數前輩衝撞當年政府所換來的，並引用行動思想家鄭南榕生前名言「剩下就是你們的事了」，提醒國人，台灣的民主生活方式無法像童話故事般自然延續，「幸福快樂直到永久」。

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林宜瑾抨擊，台灣現狀面臨「外患內憂」。外有中國文攻武嚇，內則以國民黨、民眾黨為首「扯後腿集團」，積極配合中國打擊民主，同時影響國際友人對台的判斷。她點名國民黨主席鄭麗文，選在言論自由日這天赴中，此舉無疑是踐踏國家利益，更會誤導國際社會對台灣護主權決心的的無端疑慮。

林宜瑾說，她已要求行政院、陸委會、外交部及國防部嚴正應對，釐清鄭麗文此行是否違反相關法規，並評估對國家主權造成的衝擊。

針對李貞秀爭議，林宜瑾引用行政院長卓榮泰今日說法，強調李貞秀未依法放棄中國戶籍與國籍，完全不符合《國籍法》與《兩岸人民關係條例》中明文規定，對國家「單一效忠」的要求。

林宜瑾強調，李貞秀無法成為具備合法資格的國會議員，責任在中國政府不在台灣政府，任何具備中國國籍的人，就必須協助中國推動統一、收集情報。

林宜瑾最後呼籲，台灣民主得來不易，正受到破壞性針對與圍剿，台灣人必須團結一致，守護前輩的心血結晶，「我們自己的生活方式，我們自己來捍衛！」

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國民黨主席鄭麗文。（資料照）

立法委員林宜瑾。（圖擷取自林宜瑾臉書粉專）

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