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    首頁 > 政治

    卓榮泰批國民黨無誠信阻撓中選會提名 陳清龍：想沒收選舉？

    2026/04/07 15:03 記者陳治程／台北報導
    卓榮泰在備詢時直言，中選會委員提名當初是依朝野協商互信基礎推動，卻未獲在野黨依約支持，痛批這是「精心計算的一場騙局」。（記者劉信德攝）

    卓榮泰在備詢時直言，中選會委員提名當初是依朝野協商互信基礎推動，卻未獲在野黨依約支持，痛批這是「精心計算的一場騙局」。（記者劉信德攝）

    立法院3月14日完成中選會人事同意權案並通過主委被提名人游盈隆等4人，行政院迄今仍未啟動交接及就職等程序。行政院長卓榮泰今早指出，7人名單具政院、立院協商共識，批評國民黨缺乏誠信、要好好檢討。對此，民眾黨立委陳清龍反批，中選會提名不是政治酬庸，還質疑卓遲不發布人事令「是要沒收選舉嗎？」，呼籲莫再耽誤選務工作。

    立法院民眾黨黨團總召、立委陳清龍表示，依照中選會組織法的規定，中選會委員由行政院院長負責提名，經立法院同意後任命。無論行政院院長以哪種方式提名人選，立法院本就應該確保委員具備公正性與專業性，這不是酬庸與政治交換，當然無涉誠信問題。

    陳清龍說，中選會委員負責辦理選務工作，先前行政院也一再呼籲立法院儘速通過中選會人事同意權，不要耽擱選務工作。然而，等到立法院通過後，卓榮泰院長卻拒絕發布人事令，請問卓院長，是要沒收選舉嗎？

    陳清龍直言，如果要談誠信，曾拿政治生命保證吳乃仁清白的賴清德總統，等到吳乃仁判決有罪確定，賴清德也沒有退出政壇，這才是真正沒有誠信！

    民眾黨團總召陳清龍（右）。（記者劉信德攝）

    民眾黨團總召陳清龍（右）。（記者劉信德攝）

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