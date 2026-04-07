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    首頁 > 政治

    鄭麗文訪中全由中共主導 民進黨：國民黨躺平屈服習近平

    2026/04/07 14:33 記者陳政宇／台北報導
    國民黨主席鄭麗文。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席鄭麗文。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席鄭麗文率團訪中進行「習鄭會」，行前還釋出「躺平」影片。民進黨發言人吳崢今（7日）表示，鄭麗文此行全由中共主導，毫無對等尊嚴，中共對台文攻武嚇不斷，國民黨的「躺平」，就是屈服於習近平，「鄭麗文敢反對習近平的一國兩制台灣方案嗎？」

    吳崢表示，中共今年軍費規模高達8.8兆，對台文攻武嚇不斷升級。光是今年第1季，就已對台發動至少10次「聯合戰備警巡」、超過420架次的共機擾台、12次派遣海警船侵擾金門的禁限制水域、中共「影子艦隊」更屢屢破壞我國海纜。「習鄭會」前夕，中共更宣布將大片近海空域劃設為「無限高」的禁飛區長達40天，中共就是破壞區域和平穩定的元兇。

    吳崢強調，面對中共對台惡意不斷，鄭麗文此行卻完全屈服於中共，訪中行程由中共全面主導，行程由國台辦率先宣布、搭乘中國籍航空、媒體規劃也全由國台辦安排。與此同時，國民黨在立法院更是不斷杯葛今年度總預算，更意圖延期「軍購條例」協商，削弱台灣自我防衛韌性。國民黨的躺平，就是屈服於習近平，就是犧牲台灣主權與安全，向中共下跪投降。

    吳崢並提到，習近平早已明確指出，「九二共識」的核心就是一個中國。吳崢質疑，面對中共威脅，選擇全面躺平投降的鄭麗文，是否敢當面明確反對習近平的「一國兩制台灣方案」？也提醒鄭麗文，根據「兩岸人民關係條例」任何人未經授權，不得與對岸進行涉及政治協議或公權力事項的接觸與協商，國家主權不容被私相授受，請鄭麗文切莫出賣台灣。

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