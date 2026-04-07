鍾佳濱新書發表會 工總理事長：盼出來選屏東縣長

民進黨立委鍾佳濱。（記者陳鈺馥攝）

民進黨立委鍾佳濱在國會問政10年，今日在立法院舉辦《政治可以很輕鬆》新書發表會。鍾指出，此書紀錄在基層奔走時，如何將看見他們需求的初心，轉化為實際改變社會的行動；全國工總理事長潘俊榮則說，鍾佳濱非常優秀，希望以後出來選屏東縣長。

鍾佳濱表示，一轉年十年就過去了，有人說十年磨一劍，這本書是以輕鬆方式談點是非。柯建銘總召跟他說，昨天睡不著，翻一翻就看完了。

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鍾佳濱指出，人的一生不常，留下一些能夠給朋友紀念得也不錯，在立法院就是包羅萬象，從自來水管到外太空無所不包。政治工作讓他變得更柔軟，從關心別人、看見問題、運用知識找出方法，到最後號召大家一起行動，這就是政治。

全國工總理事長潘俊榮說，鍾佳濱是屏東的優秀青年，他立委任內非常勤勞，新南向國家越南、菲律賓等，有台商的地方都會去。今天很高興能來參加新書發表會，要建議鍾佳濱以後要出來選屏東縣長。

《今周刊》發行人梁永煌提及，自己很喜歡這本書的書名《政治可以很輕鬆》，大家都是為了台灣，政治不用劍拔弩張，凡是有關人民權益的事，為政者都可以去推行。以後針對勞退部分，希望立委能夠推動勞工能「自提自選」。

民進黨立委沈伯洋表示，以前還在學界時，當時有在討論中共資訊戰，當時就接到鍾佳濱國會辦公室來電詢問，請問能否提供一些資料讓委員在立法院質詢。後來自己創了黑熊學院後，也接到鍾佳賓委員的電話，他邀請我到立法院討論要如何在教育界推動，鍾佳濱就是一個非常有行動力的委員。

民進黨立委陳培瑜指出，她過去是做童書出版、教育文化，鍾佳濱雖然表面輕鬆，但背後其實做了非常多功課。鍾佳濱的質詢及簡報都非常好看，爭取的都是福國利民、於理有據。

陳培瑜談及，鍾佳濱在地方服務，當黨團幹部都高度付出和專注，這本書給所有要從事政治工作或在民間倡議的人，都能提供一些經驗，也預祝這本書能夠讓更多青年和產業工作者參與公民社會的討論。

民進黨立委鍾佳濱在國會問政10年，今日在立法院舉辦《政治可以很輕鬆》新書發表會。（記者陳鈺馥攝）

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