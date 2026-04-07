出席鄭南榕追思會 賴清德：台灣追求民主不是對中國挑戰

賴清德總統今天（7日）表示，「基於對等尊嚴原則下，台灣願意和中國進行交流合作，促進兩岸和平繁榮的發展」。（記者塗建榮攝）

今天是4月7日言論自由日，賴清德總統今天在「鄭南榕殉道37周年追思紀念會」時說，「基於對等尊嚴原則下，台灣願意和中國進行交流合作，促進兩岸和平繁榮的發展」。他強調，對等很重要，尊嚴很重要，簡單說的一句話就是「台灣不是中華人民共和國的一部分」！我們有權利追求民主自由重視人權的生活，台灣人民追求民主，不應該被解讀為對中國的挑戰。

賴清德提到，蔡英文總統在2021年向全國人民發表4大堅持，永遠堅持民主自由的憲政體制、堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、堅持台灣的主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途只有2300萬人可以決定。

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賴清德提出，他在2024年當選後發表和平四大行動方案。第一、台灣一定要強化國防力量，從蔡英文總統開始的1○年期間，我們提高國防預算，不僅是對外進行軍事採購，也要發展國防自主， 政府這次所提出來的國防特別預算，除了要打造台灣之盾，要引導人工智慧即時的攻擊和防守的系統之外，就是要推動國防自主，讓我們國防的力量可以永續發展下去， 除了我們國家可以得到更加安全的保障，經濟產業也可以得到進一步的發展 。

第二、們要強化經濟的韌性，經濟不僅要好，而且要有韌性。他提到，2010年台灣對外投資有83．4％投資在中國大陸，但是到去年為止，投資在中國只剩下3．7％，也正因為我們國家經濟安全的戰略，立足台灣佈局全球行銷全世界，台灣的企業家到美國、日本、到歐洲到東南亞到世界各國，讓我們的經濟不僅是好，更讓我們去年經濟成長率達到8．68％，台灣的失業率降到3％左右，這都是過去1、20年來最好的成績，而且正因為沒有把雞蛋放在同一個籃子裡，台灣就不用受到中國的威嚇。

第三、和民主陣營結盟共同守護區域的和平和穩定，其實國人應該可以清楚看到這幾年來7大工業國領袖高峰會議的結論，不約而同都有一個共同的結論，就是台海和平穩定是世界安全和繁榮的必要元素。就算最近日本首相前往美國會見美國總統，美國最後的稅則清單裡，也一樣再次強調維持台海和平的重要性，台灣有責任強化自己的力量，守護自己的安全，也要守護台海和平與印太穩定。

最後，就是「基於對等尊嚴原則下，台灣願意和中國進行交流合作，促進兩岸和平繁榮的發展」。對等很重要，尊嚴很重要。簡單說就是「台灣不是中華人民共和國的一部分」！我們有權利追求民主自由重視人權的生活，台灣人民追求民主，不應該被解讀為對中國的挑戰，所以他很希望數十年來前輩所打下的基礎台灣這代人會勇敢守護，而且他也很希望全國人民勇敢追求未來、勇敢走進世界、勇敢對國際社會做出貢獻。他相信台灣一定可以越來越公平，台灣前途越來越燦爛！台灣人民一定不放棄！

賴清德總統今天（7日）表示，台灣人民追求民主，不應該被解讀為對中國的挑戰。（記者俞肇福攝）

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