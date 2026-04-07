「不分藍綠」只看承諾 美前少將示警：若對國防預算失望 川普恐集體懲罰台灣人

美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）7日在立法院出席「海上防衛無人趨勢論壇：自主、感知與產業韌性」。（記者方瑋立攝）

立法院外交及國防委員會召委陳冠廷今（7）日在立法院舉辦海上防衛無人趨勢論壇，除聚焦海上無人載具的科技、技術和戰略討論，美軍前海軍少將蒙哥馬利會中更直言，美國總統川普是一個對台灣黨派「完全中立」的人，也分不清楚民進黨與國民黨的區別，其唯一判斷標準是「台灣是否正在讓美國失望」。他示警，如果台灣不展現出自救的決心，川普將會「集體懲罰（collectively punish）」所有的台灣人，而不會管是哪個政黨。

蒙哥馬利會中指出，台灣目前的國防預算規模完全不足以應對當前的生存威脅，他呼籲台灣應立即相關國防特別預算，且必須在今年內將國防預算提升至GDP的3.5%，並在隨後迅速達到5%。倘若台灣不願意在預算上展現誠意，讓川普認為台灣只是在坐享其成，那麼台灣將失去一個「可靠的美國夥伴」。

請繼續往下閱讀...

他說，中國目前正在向俄羅斯學習如何在現代戰爭中利用無人機取得優勢，而台灣卻在預算投入與能力建構上「進度嚴重落後」。他指出，中國在常規武器與無人載具領域都正在「痛宰」台灣，因此台灣必須儘速完成預算編列。

針對軍購議題，蒙哥馬利也指出，雖然全世界都了解台灣面臨威脅，但除了美國之外，全世界幾乎都不會賣武器給台灣。他直言，中國會對任何同意銷售重大武器計畫給台灣的國家施加劇烈的經濟痛苦，唯有美國是那個能頂住中國壓力、並將產品賣給台灣的國家。

蒙哥馬利解釋，美國企業有美國政府作為「靠山」，能夠在遭受中國制裁的情況下依然堅持對台軍售。他勸誡台灣，不要指望其他國家會挺身而出，所有的安全合作與聯合開發必須牢牢「錨定在美國」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法