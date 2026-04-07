中市擬7月發行「60億+N」公債 議員籲勿再一場空

議會財經委員會審議市府提7月發行公債案。（記者蘇孟娟攝）

台中市財政局預計7月發行「60億+N」公債，今市議會財經委員會中，雖有多名議員認為此次發行公債是為「借新還舊」，幫市府省利息錢，持支持態度；但也有議員認為，上次議會通過市府提案發行200億公債結果未發行，公債不應淪市府的短期資金調度工具，要求審慎評估，因雙方意見僵持不下，動用表決出現主張退回和照案通過3:3同票數，最後由財經委員會召集人、議員林昊佑裁示，本案照案通過。

財政局長游麗玲指出，今年預計發行60億公債，實際發行金額會視屆時利率情況而訂，看是增額40億或減額20億發行，目的在利用多元融資管道，降低公庫資金調度成本，節省利息負擔。

請繼續往下閱讀...

國民黨市議員包括朱暖英、楊啟邦、蘇柏興等人認為，市府「借新債還舊債」的運用，能幫市庫節省之前舊債利息支出，肯定市府看緊荷包的調度，支持通過。

不過，民進黨籍市議員陳俞融指出，去年財政局預計發行200億公債，結果一張都沒發出去，今年又提發行60億元公債，還有40億元至100億元的彈性調整，目的只為省利息錢，公債應用在推動建設，不應淪為市府的短期資金調度工具，無法創造實質的長期市政效益，只做會計帳面上的數字遊戲，財政局應提出更嚴謹、精準的利率風險與成本效益評估報告，要求退回。

民進黨議員謝家宜及鄭功進也認同應審慎評估，因兩方意見僵持，針對此案進行委員審查表決，主張退回和主張照案通過又出現同一票數，最後林昊佑裁示，肯定財政局降低市庫負擔的規劃，認為應對財政局有信心，本案照案通過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法