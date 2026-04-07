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    首頁 > 政治

    民進黨5月擬提黃世杰戰桃園 沈伯洋、范雲等4人列北市名單

    2026/04/07 14:13 記者陳政宇／台北報導
    民進黨選對會今天討論台北市長提名人選，立委范雲、沈伯洋皆入列。（組合圖，資料照）

    民進黨選對會今天討論台北市長提名人選，立委范雲、沈伯洋皆入列。（組合圖，資料照）

    民進黨布局2026百里侯爭霸戰，選舉對策委員會今（7日）開會聚焦台北市與桃園市長提名。據轉述，明確鎖定法務部次長黃世杰參選桃園市長，預計5月初正式提名；至於北市則盤點行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、范雲和壯闊台灣創辦人吳怡農，時程上宜緩不宜急，以慎重為優先。

    民進黨選對會今天上午開會，歷經約兩個小時的討論。據民進黨發言人吳崢會後轉述，今天選對會花了很多時間討論，聚焦在台北市與桃園市提名，桃園市長提名已確立明確人選，仍待一些細部溝通和準備，預估5月初就會正式報告；台北市則有幾位相當有力的候選人，選對會持續就個人特質與競爭力做綜合討論。

    據了解，選對會鎖定黃世杰參選桃園市長，但黃目前仍有職務在身，預計4月底辦妥交接手續後才會正式提名，整體方向明朗。

    台北市長提名則陷入長考。黨內人士透露，席間討論到鄭麗君、沈伯洋、范雲、吳怡農等人選，黨內人才濟濟，對於近期輿論高度關注的沈，觀察相關輿情反應，選對會成員意見不一；有與會者認為台北市是首都重中之重，加上現任台北市長蔣萬安未來有可能代表國民黨參選總統，因此定調宜緩不宜急，提名不需要為快而快。至於新竹縣市等選區，選對會今天皆未討論。

    除了縣市長提名作業，選對會今天亦處理3起紀律案，包括桃園市議員參選人胡家智、張肇良、游吾和。

    吳崢說明，3位議員參選人涉及司法案件，可能影響提名，因此邀請本人到選對會說明；選對會將提交法律意見及案情陳述給中執會，最後由中執會裁決。

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