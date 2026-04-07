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    首頁 > 政治

    民進黨團3問鄭麗文！ 國民黨恐被習近平「擺平」

    2026/04/07 14:17 記者林哲遠／台北報導
    國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請今日起將展開為期6天的中國行。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請今日起將展開為期6天的中國行。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請今日起將展開為期6天的中國行。民進黨立院黨團上午召開記者會向鄭麗文提出3問，有無接受中國政治前提、是否認同九二共識、是否會反駁習近平稱台灣是中國的一部分的主張，並強調台灣人最擔心的是國民黨見到習近平後，會不會被習近平「擺平」。

    黨團幹事長莊瑞雄指出，民進黨團提出3問，一、鄭麗文應清楚說明，這次到中國訪問，有無接受中方任何一個政治前提；二、習近平曾提到九二共識就是兩岸同屬一中，鄭麗文是否認同？第三、鄭麗文與習近平會面時，會不會反駁習近平宣稱台灣是中華人民共和國一部分的主張。

    莊瑞雄強調，民進黨贊成正常的交流，但絕對不能拿主權來當門票，國家的底線、主權更不容拿來交換。

    黨團書記長范雲表示，今天是台灣的言論自由日，台灣的自由民主絕對不是靠躺平爭取的，是非常多前輩的犧牲奉獻。1989年鄭麗文還是大學生時，曾與她一起在台大校門口為鄭南榕禁食抗議；如今鄭麗文的中國行，連隨行媒體都需國台辦核准，是對言論自由日的最大諷刺。

    副幹事長陳培瑜提及，上週國民黨釋出要全台灣人「躺平」的影片，然而自2022年起共軍已針對台灣發起超過十次軍演，並持續以軍機、軍艦騷擾台灣，「有共機、有共艦，這樣的和平是國民黨要的嗎？這是習近平要的和平，難道見到習近平就能換來和平嗎？

    副書記長吳沛憶痛批，國民黨近期推出2支廣告，1支是「躺平」，1支是「和平」以及鄭麗文今日將赴中與習近平會面，台灣人最擔心的是，國民黨去見習近平，會不會被習近平「擺平」。她直言，過去國民黨時常喊話「愛拚才會贏」，現在卻主張「躺平」。

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