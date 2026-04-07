台美軍事協同能力低落！美前少將重砲示警：戰時恐釀友軍誤擊

民進黨立委陳冠廷今（7日）在立法院召開「海上防衛無人趨勢論壇：自主、感知與產業韌性」。（記者王藝菘攝）

針對台海防禦的實戰需求，美軍前海軍少將蒙哥馬利今（7）日在立法院論壇中發出極為嚴厲的警告。他直言不諱地表示，台美軍方的「作業互通性（interoperability，指同步協調指管行動能力）」與日本、澳洲或韓國等盟友相比，現狀簡直是「爛透了（Sucks）」。

前海軍少將蒙哥馬利 籲建東西岸分散式防禦

蒙哥馬利今天出席民進黨立委陳冠廷與「聯合太平洋創新聯盟（UPIA）」共同主辦「海上防衛無人趨勢論壇：自主、感知與產業韌性」與談。他直言，美軍與澳洲已達到「統一（Unified）」級別，與日本及韓國則是「整合（Integrated）」，但與台灣的互通性卻是「最糟的案例」，目前僅停留在最原始的「去衝突化（Deconflicted）」階段。這種極低水準的協同能力，意味著美日軍艦能在十分鐘內建立機密通訊，但美國軍艦即便與台灣的紀德級艦面臨遭遇戰時，竟需花上一、兩天才能溝通。

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蒙哥馬利也憂心表示，自己的兒子目前也在亞洲服役，他非常擔心美軍若在台海情境與台灣軍隊並肩作戰，會因為技術、政策與資源投入的匱乏，導致在戰場上發生嚴重的「友軍誤擊」。

「台美應做到每天即時數據共享」

蒙哥馬利敦促台灣政府，必須立即解決機密與非機密數據傳輸的技術投資，不能每年只靠5天的演習來溝通，而是必須做到每天即時數據共享。

蒙哥馬利：無人載具是台灣唯一的出路

另外，蒙哥馬利也強調，無人載具是台灣唯一的出路。他分析台灣面臨東西岸差異的戰略問題，西岸面對跨海入侵，需要的是低成本、高數量的無人水面載具（USV），用以應對大規模登陸威脅；而東岸則需應對進入西太平洋的中共高階船艦、潛艦與飛機，必須投入高單價且精密的高端系統。他強調，這不是二選一的問題，台灣必須「便宜與昂貴的都買」。

此外，他借鑑烏克蘭戰場經驗，指出無人作戰的第一原則是建立良好的「戰場覺知」畫面，並建立「自由開火區」。由於台灣戰時可能迅速失去大部分空中與海面常規力量，無人載具必須具備「可損耗性」，在失去F-16或潛艦後迅速填補戰力空隙。

他指出，中共在無人載具與常規武器上都在「痛宰」台灣，台灣在建立分散式防禦上已經「姍姍來遲」，若不趕快在和平時期儲備足夠的無人載具產能，一旦戰爭爆發、後勤遭封鎖，台灣將無法應對中共從俄烏戰爭中學到的殘酷戰法。

美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）7日在立法院出席「海上防衛無人趨勢論壇：自主、感知與產業韌性」。（記者方瑋立攝）

民進黨立委陳冠廷今（7日）在立法院召開「海上防衛無人趨勢論壇：自主、感知與產業韌性」。（記者王藝菘攝）

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