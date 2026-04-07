遭卓榮泰拒絕立院備詢 李貞秀：踐踏國會監督

民眾黨中配立委李貞秀。（記者劉信德攝）

未放棄中國籍的民眾黨中配李貞秀今（7日）首度進行立法院會質詢，並一口氣點名行政院卓榮泰、內政部長劉世芳及陸委會主委邱垂正上台備詢；不料卻遭卓當場拒絕，重申行政院沒有被非法立委質詢的義務，促使立法院長韓國瑜宣布休息，議場譁然。對此，李貞秀譴責賴政府帶頭歧視中配，痛斥行政院違法雙標，並強調她唯一效忠中華民國，會堅定行使立委職權。

台灣民眾黨立委李貞秀今日上午進行立院院會內政總質詢，面對行院院長卓榮泰不備詢，李貞秀批評卓榮泰不顧全民福祉，配合賴政府刁難、帶頭霸凌歧視中配，強調「40％的賴總統憑什麼敢跟60%的蔡總統唱反調？行政院還要繼續違法及雙標嗎？」

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李貞秀指出，依照《中華民國憲法》行政院應接受監督、被質詢，卓內閣卻拒絕接受監督。民進黨暴力踐踏法治、封殺監督，今天不只針對李貞秀，更是想對所有新住民發出訊號，新住民在國會的聲音被否定、被消失，難道陸配只配當二等公民？李貞秀要求，行政院應尊重立法院，尊重多元社會、尊重中配參政權。

李貞秀表示，行政院口口聲聲說，她不符合單一忠誠，然而她上任至今，每個議案投票都遵守忠誠義務，新興預算動支、授權簽署軍購發價書、中選會人事同意權也按照職權行使，國是論壇也發表對於兒虐等重大社會議題的擔憂，都符合忠誠於中華民國的義務。

李貞秀詢問內政部長劉世芳，前副總統呂秀蓮說李貞秀依據《國籍法》取得國籍後，自動喪失中華人民共和國的國籍，請問劉世芳認同呂前副總統說的話嗎？還是立場跟顏色不同，認定標準就不一樣？李貞秀認為，民進黨說會保障所有國人權益，就應該與中配站在一起，而不是淪為側翼一樣的存在，霸凌中配。針對民生議題，李貞秀說，台灣詐騙猖獗，警政署數據顯示，113年詐騙財損502億，1天被騙超過1億元，114年財損直接衝到893億，而且案件數1年超過16萬件，甚至青少年犯罪7成5都是詐欺，結果行政院打詐預算暴增，但卻越打越詐，民進黨已經讓詐騙變成1座「誤國神山」。

李貞秀直言，民進黨政府只會打壓中配，不顧新住民權益，《新住民發展署組織法》公布後的3個月內就應成立新住民發展署，但從去年12月公布，到今天已經4月了，整整拖了4個月，內政部罔顧新住民權益；賴政府宣誓要蓋社宅，結果上個會期從13萬戶跳票，對外縮水成4萬戶，住都中收購了大量土地，還謊稱蓋社宅沒地，把社宅興建和性質、條件完全不同的包租代管混為一談。賴清德政府選前承諾騙選票，當選後打假球政策跳票，住都中心讓社宅空著不給住，管理成效不彰，住都中心人事費用卻連年增加，從111年到115年的4年間已經暴增超過2倍。

李貞秀說，去年內政部對全台5名中配村里長發出解職令，並扣下這5名中配村里長本該領到的年終事務費，內政部擴權解釋法律，對自己人卻寬容大度，對意見不同的人，就極盡苛責、目無法紀，劉世芳盡失部長風範。

李貞秀表示，民進黨政府每天喊抗中保台，內部卻頻爆共諜，民進黨把「共諜」當標籤亂貼，不斷聲稱她會竊取國家機密，卻拿不出證據，赤裸裸的政治抹黑。更諷刺的是，真正被抓到的共諜就在民進黨自己人裡，從總統府諮議吳尚雨、外交體系助理何仁傑、民進黨幹部邱世元、立法院助理盛礎纓、地方民代助理黃取榮、甚至總統府副秘書長何志偉的愛將朱政騏，都被爆涉嫌翻拍立法院機敏資料。一路從總統府、行政院體系、民進黨中央，到立法院、地方民代系統通通出問題。

李貞秀直呼，「民進黨嘴巴抗中，身體親中；嘴上反共，實際養共，賺紅錢，民進黨到底是在抓共諜，還是在養共諜？」

李貞秀強調，她唯一效忠中華民國，會堅定捍衛台灣的民主自由，行使中華民國立法委員的職權。她今天站在國會殿堂，是台灣民主的驕傲，她也要邀請所有新住民、中配兄弟姊妹、台灣新家人們，一起阻止毀憲亂政的賴政府繼續惡搞，成就一個更好的中華民國，為下一代創造更好的台灣。

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