高雄清明專案抽檢41件六都最低 柯志恩批食安體系量質雙重失守

高雄清明專案抽檢41件六都最低!柯志恩抨擊食安體系量質雙重失守。（柯志恩團隊提供）

今天是4月7日「世界健康日」。國民黨高市議員柯志恩指出，全球都在保障個人健康權利，高雄卻有逾百位市民承受集體食物中毒的苦，質疑高雄食安體系的質與量雙重失守。

​ 針對苓雅區正義市場春捲攤引發的食安事件，高市議員許采蓁提到高雄食安常出問題，檢視衛生局今年清明食安抽檢專案紀錄，只抽查41件、六都最低，甚至只有桃園的六分之一，抽檢都不確實，怎麼保護民眾健康。

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柯志恩表示，衛生局雖在清明節前公布抽驗合格率達 97.6%，卻發生大規模食物中毒事件，這份數據與現實的落差，反映的是高雄食安體系在「量」與「質」上的雙重失守。

她認為食安把關第一道防線在抽驗廣度，以這次清明專案為例，桃園市抽驗255 件，其他四都也多落在50至90件間，高雄僅抽查41件，樣本數相對偏低；當稽查件數遠低於其他都會區時，防護網難免出現疏漏、預警效果有限，顯示稽查量能配置有待檢討。

除了量能，稽查「專業精準度」更是關鍵，春捲屬複合式熟食，其核心致病風險主要來自微生物滋生（如沙門氏菌）；然而在有限的41件樣本中，重點卻放在檢驗農藥殘留、防腐劑、甜味劑、著色劑、動物用藥及黃麴毒素等項目，非針對市場現場環境的沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌等致病菌檢測。​

這種專業判斷偏差，就像警察為防範酒駕，上街卻只檢查車輛的大燈有沒有改裝而不做酒測，即便數據上的「合格率」再高，對受害市民而言也缺乏實質保護。

柯志恩提出兩項訴求，首先應落實專業導向的精準稽查，其次為啟動代位求償機制。

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