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    首頁 > 政治

    羅智強問「為何詐騙這麼嚴重？」 卓榮泰一句話嗆翻全場

    2026/04/07 14:30 即時新聞／綜合報導
    行政院長卓榮泰與國民黨立委羅智強。（擷取自Threads）

    行政院長卓榮泰與國民黨立委羅智強。（擷取自Threads）

    中選會人事同意案持續卡關，行政院長卓榮泰今（7）日赴立法院施政報告並備詢，與國民黨立委羅智強針對中選會委員提名與誠信問題展開激烈互槓。當羅智強質問台灣詐騙為何如此嚴重時，卓榮泰火速回擊：「就是因為你們這個樣子！」雙方火藥味十足。

    中選會因委員人數不足已停擺5個月，立法院雖於3月通過主委游盈隆及3名委員的人事案，但副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義等3人則遭藍白聯手否決。

    卓榮泰在備詢時直言，當初是依朝野協商互信基礎推動，卻未獲在野黨依約支持，痛批這是「精心計算的一場騙局」，更感嘆若國民黨以此誠信態度處理國政，「怎麼跨過台灣海峽、太平洋跟人家談？太可怕了！」

    羅智強則反駁，國民黨團從未承諾全數同意人選，僅依適任性行使同意權，並質疑行政院將協商解讀為承諾是邏輯不通。他更批評行政院刻意拖延已通過人選的交接程序，狠酸卓揆口中的善意「承受不起」。

    雙方交鋒到最高點時，羅智強拋出「為什麼詐騙這麼嚴重？」的質詢，卓榮泰立即神回覆「就是因為你們這個樣子！詐騙才這麼嚴重」。畫面曝光後引發熱議，不少網友力挺卓榮泰，留言嘲諷「藍白就是最大詐騙集團啊，領著薪水不審預算」、「羅小強可以去問詐騙世家的900芯啊！」、「一堆藍白立委亂砍預算 還擺爛不審預算啊」、「支持卓院長釘爆蟑螂」。

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