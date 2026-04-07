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    首頁 > 政治

    立陶宛拋經貿合作方案 外交部證實︰正審慎研議具體合作計畫

    2026/04/07 13:13 記者黃靖媗／台北報導
    外交部歐洲司長黃鈞耀今（7）日證實，外交部確實有收到立陶宛提出的合作建議文件，將全力推動雙邊關係，從正面的角度研議，與立陶宛進行後續磋商。（資料照）

    外交部歐洲司長黃鈞耀今（7）日證實，外交部確實有收到立陶宛提出的合作建議文件，將全力推動雙邊關係，從正面的角度研議，與立陶宛進行後續磋商。（資料照）

    立陶宛外交部月初透露，立陶宛已經準備好1份與台灣的經貿合作方案。外交部歐洲司長黃鈞耀今（7）日證實，外交部確實有收到立陶宛提出的合作建議文件，將全力推動雙邊關係，從正面的角度研議，與立陶宛進行後續磋商。

    我國2021年11月在立陶宛開設「駐立陶宛台灣代表處」。在立陶宛總理魯吉尼涅表示，不排除更名我國代表處後；立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）又公開表態，台灣代表處名稱在設立時已經定案，立陶宛不會接受北京施壓。更名問題尚未有共識，近期有立陶宛媒體指出，立陶宛政府已備妥1份與台灣的經貿合作方案，期能助立陶宛高科技產業發展。

    據了解，我國在設處時沒有承諾具體投資內容，是因為理念相近，及雙方承諾持續加強經貿等合作的意願而設處。

    黃鈞耀今日於外交部例行記者會說明，台灣與立陶宛是共享自由民主理念價值的夥伴，雙方自設處以來，持續深化在民主韌性上的各項合作，包括在雷射、半導體、金融領域等都進行了合作，為持續雙方合作的動能，外交部正密切研議推動未來雙方具體合作計劃，需要時間來審慎研議。

    黃鈞耀說明，根據外交部初步瞭解，立陶宛所提出的內容，大部分都已經過一段時間的討論，當中有部分計畫具有基礎，外交部會從正面的角度研議，與立陶宛進行後續的磋商。

    針對我國在立陶宛的投資成效，黃鈞耀說明，我國在過去幾年內，透過中東歐投資基金等不同機制，對立陶宛主要有金融科技、生技醫療、雷射等3項重要投資案，總金額超過1680萬歐元；我國也有貸款給雙方企業赴立投資、營運、貿易，共有8案，貸款總額2100萬歐元。

    黃鈞耀指出，台立兩國的貿易也持續成長，去年我國自立陶宛的進口約6000萬美元，較2024年成長63.17％；去年我國向立陶宛出口額為1.05億美元，較2024年成長13.6％。

    黃鈞耀表示，由上述數字可知，我國不斷持續推動台立雙方投資與貿易，成果也逐漸展現，過去我國與立陶宛互設代表處前，雙方企業間沒有那麼多的認識，慢慢的經過這幾年政府的推動跟鼓勵，逐漸看到成效，我國也鼓勵台灣企業、廠商能夠考慮對立陶宛投資，及促進雙邊貿易。

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