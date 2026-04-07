真正躺平的是鄭麗文領導國民黨！王婉諭：國安不是向中共表忠工具

中國國民黨主席鄭麗文7日在中央黨部召開「2026和平之旅」啟程中外記者會，說明訪中的目的。（記者張嘉明攝）

國民黨主席鄭麗文今天上午率團出訪中國。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，37年前的今天，鄭南榕先生選擇用生命，守護每一個台灣人說話的權利、守護台灣走自己的路的權利，諷刺的是，鄭麗文卻選在這一天，飛往一個連發文都可能被捕的極權國家，配合中共的宣傳機器，去跟習近平合影。

王婉諭今發文指出，前天，國民黨發了一支影片，說有「和平」，台灣人才能繼續「躺平」。他們完全搞錯了。

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「躺平」這個詞，源自中國的年輕世代，是對現實壓力徹底絕望後的消極選擇。放棄工作晉升、放棄買房成家，甚至放棄對未來的任何期待。這個詞在中國被官方批判、被封鎖，因為它描述的，是一整代人對體制失去信心之後，靜悄悄的抵抗。「躺平」不是人們安靜躺下、享受生活的樣貌，更不是台灣人的日常。

在艱困的國際環境下，台灣人一直兢兢業業地工作、養家、守護我們共同建立起來的生活。我們所珍惜的那份歲月靜好，不是有人去跟北京談來的，是我們自己一點一滴拼出來的。

真正在躺平的，是鄭麗文主席領導的中國國民黨。上一次國、共兩黨主席正式會面，已經是整整十年前的事了。這十年間，他們始終無法執政，所以，靠著與中共眉來眼去的國民黨，又回頭選擇最熟悉的那條路。

他們不斷幻想，只要主動釋出善意、自甘放棄主權，就可以透過對話、交流，換來他們口中的和平。他們以為，只要消極地配合中共，就能得到政治利益。

所以，他們才在國會中不審預算、阻擋國防、刻意擺爛，用「躺平」的方式，傷害我們的民主制度。中國國民黨很清楚他們在做什麼。他們在削弱我們的防衛意志，向國際社會傳達錯誤的訊息，讓盟友懷疑台灣到底有沒有守護自己的決心。

美方的耐心是有限度的，盟友的支持是有條件的，但國民黨把這些一點一點地消耗掉，然後告訴我們，他們是在追求和平。

而且這些事情，都是有節奏的鋪排。過去這段時間，美方已經延後了一筆130億美元對台軍售案的時程，理由是他們越來越難理解，為什麼台灣一邊說要自我防衛，一邊又不斷阻擋軍購。

5月川普即將訪中，對習近平來說，軍購案就是他在談判桌上的重要課題。鄭麗文選在此刻赴中，就是他最好的籌碼，也是對川普最明顯的鬆動訊號。如果台灣最大的在野黨，都甘願與中共裡應外合，那美國的支持如果出現動搖，我們也不該意外。

犧牲主權的屈辱下跪，不會換來任何和平。只會讓我們的盟友放棄與我們站在一起，讓我們失去現在的生活方式。中國國民黨與鄭麗文主席，不能代表我們的多數民意。台灣人所珍惜的日常，不能被躺平、下跪的中國國民黨，拿去當談判桌上的籌碼。鄭麗文主席，台灣的國家安全，不是你們向中共表忠的工具。

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