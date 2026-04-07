高雄蟬聯全國招商王 陳其邁：上任後促參招商累計已突破3千億

陳其邁（中）於市政會議聽取財政局促參成果報告，肯定促參招商成效。（高市府提供）

根據財政部公布去年促參招商成果，高市府獲「促參」及「廣義民參」雙料冠軍，認列民間投資簽約金額達1116億元創新高，蟬聯全國招商王；對此，市長陳其邁今（7）日表示，自他上任以來，市府促參招商累計金額已突破3000億元，感謝各局處努力。

陳其邁於今天市政會議聽取財政局促參成果報告，依據財政部公布的114年促參招商成果，高雄市以招商金額1116億元，蟬聯全國招商王，並連續4年榮獲財政部頒發「招商卓越獎」。

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陳其邁表示，自上任以來，市府促參招商累計金額已突破3000億元，成果亮眼，感謝各局處及促參推動委員會的共同努力。他強調，市府本屆團隊上任後，由財政局成立促參推動委員會，並由林欽榮副市長擔任召集人，結合外部專家學者的專業意見，審慎檢視各促參案件的財務試算與招商條件，成功引入更多民間資源投入市政建設，相關成果已逐步展現。

展望未來，財政局指今年目前已成功招商10案，另有1案公告中，並預計於第2季再公告6案，將持續精進招商策略，再創佳績。

此外，因應汛期將近，陳其邁也要求水利局持續加強排水系統清疏，全面檢視防汛設備，並請環保局落實道路側溝清疏作業，避免落葉阻塞造成積水，同時責成各區公所預先整備防汛物資，提升防汛應變能力。

今天市政會議也邀請日月光半導體與會，分享半導體先進封裝及矽光子產業發展趨勢。

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